Nadace ČEZ na realizaci workoutové hřiště přispěla 100 000 korun

Jeho realizace přišla zhruba na 300 000 korun a byla spolufinancována z participativního rozpočtu Týnce nad Sázavou a Nadací ČEZ. Ta na posilovnu pod širým nebem přispěla v rámci grantu Oranžové hřiště 100 000 korunami. K čemu vlastně taková sestava slouží, předvedli na místě tři profesionální street workoutoví atleti z Pardubic.

„Náš spolek Čakovice sobě vznikl v červnu 2023. Snažíme se pomoci okolní přírodě, zlepšit životní podmínky místních obyvatel, pořádáme různé společenské akce. V obci nám přitom chybělo něco, co by sloužilo všem generacím pro udržení jejich kondice. Proto jsme zapřemýšleli nad workoutovým hřištěm. Chtěli jsme klasickou základní sestavu, aby na ni mohly kromě mládeže a starších děti i ty menší, a také senioři. Ti mají třeba k dispozici balanční desku, výšlapové schody či šlapadlo pro chůzi na místě. Návrh pak prošel osadním výborem Čakovic, a následně jsme se s projektem přihlásili o financovaní z participativního rozpočtu Týnce nad Sázavou. Pak už samozřejmě záleželo na počtu získaných hlasů, zda uspějeme. Jsme rádi, že se nám zadařilo,“ uvedla Helena Penno Hartlová, členka výboru spolku Čakovice sobě.

„Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě či jeho místních částích vylepšit. Záleží přitom na hlasování veřejnosti, kdo se svým projektem uspěje,“ doplňuje Alena Pivoňková, koordinátorka Zdravého města Týnec nad Sázavou a MA21. „Vítáme, že spolek Čakovice sobě uspěl, neboť jejich projekt bude mít pozitivní přínos pro všechny věkové kategorie. Workoutové hřiště tak rozšířilo nabídku sportovního vyžití v obci a tím podpoří aktivní pohyb obyvatel, případně i návštěvníků obce. Také jsme rádi za podporu Nadace ČEZ, neboť ušetřené finanční prostředky lze věnovat na jiné projekty.“

Oficiální zprovoznění workoutového hřiště v Čakovicích u Řehenic bylo spojeno s oslavou Dne dětí, takže v celém sportovním areálu na kraji obce bylo dospělých a dětí více než dost. Prakticky všichni přitom přihlíželi exhibici tří wourkout atletů z Pardubic, kteří předvedli, co vše se dá na různě propojených a vysokých hrazdách či šikmých bradlech dělat. „Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho se už street workoutu věnujete, tedy hlavně na zkušenostech a fyzické kondici. Protože mezi vámi asi nejsou profesionálové jako my, doporučujeme řídit se pokyny a vyobrazenými cviky na informační tabuli,“ řekl před zahájením exhibice Gabriel Kulz, který se tomuto druhu pouličního sportu věnuje čtvrtým rokem a má za sebou i účast na mistrovství světa. Na tuto nejvyšší soutěž se už dvakrát podíval i Daniel Toman, dvojnásobný mistr České republiky. Třetím do počtu byl Ondřej Šlajs, který se profesionálně věnuje street workoutu teprve sedm měsíců.

Po skončení exhibice se mohli Čakovičtí zúčastnit tří soutěžních disciplín. V prvním případě vyhrál ten, kdo nejdéle zůstal viset na hrazdě. Během planku se museli co nejdéle udržet v poloze ležmo jen na loktech a prstech nohou. Třetí disciplínou byla výdrž v klicích. Samozřejmě i v jejich případech vyhrál ten, kdo zůstal aktivní jako poslední. Ke cti obyvatel Čakovic je nutné podotknout, že prakticky všichni zúčastnění, a to bez rozdílu pohlaví a od nejmenších dětí přes mládež až po několik dospělých, absolvovali všechny tři disciplíny. Vítězové vždy obdrželi tašku s reklamními předměty Zdravého města Týnce nad Sázavou.

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u škol a zdravotních a sociálních zařízení. Žádosti o grant jsou přijímány v průběhu celého roku, přičemž maximální výše nadačního příspěvku je 2 000 000 korun. Vůbec poprvé vyhlásila Nadace ČEZ grant Oranžové hřiště v roce 2003. Dosud, myšleno do konce roku 2024, již byla v rámci celé republiky podpořena realizace 774 hřišť za 458,3 milionu korun, z toho 79 hřišť za 57 milionů korun ve Středočeském kraji. Letos už k nim pochopitelně přibývají další, jako právě nyní v Čakovicích u Řehenic, v květnu ve Slapech či už na konci dubna v Průhonicích.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Některé jsou otevřeny celoročně, další, jako například grant Stromy či Oranžový přechod, mají podání žádosti časově omezené. Více informací ZDE.

