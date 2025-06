Mafie, stát se přidal na stranu zločinu. Demise je jediné řešení, říká Okamura

S tím zásadně nesouhlasím. Fialova vláda nejprve okradla české rodiče s dětmi o desítky tisíc korun ročně, když jim zrušila slevy a příspěvky, a teď to chtějí dát Ukrajincům. Pakliže bude SPD po letošních volbách ve vládě, tak to zarazíme. A naopak vrátíme podporu českým rodinám s dětmi a podpoříme i rodiče samoživitele.

Zároveň provedeme revizi povolení k pobytu u všech Ukrajinců nacházejících se v ČR. Tato povolení ponecháme pouze těm občanům Ukrajiny, kteří prokazatelně pracují na legálním pojištěném zaměstnaneckém místě, na kterém současně nelze zaměstnat českého občana. Všem ostatním Ukrajincům povolení k pobytu v ČR ukončíme, stejně tak jako vyplácení sociálních dávek.

Pro nás jsou na prvním místě čeští občané a jejich oprávněné zájmy. Celkem žije v ČR téměř 600 tisíc ukrajinských imigrantů, z toho 374 tisíc k nám imigrovalo v posledních třech letech. Prudce také stoupá jejich kriminalita a tím i počet nevinných českých obětí. Hnutí SPD podalo do Sněmovny zákon „jednou a dost“, kde navrhujeme okamžité ukončení povolení k pobytu všem cizincům, kteří u nás spáchají trestný čin. Situace je celkově neúnosná.

Zároveň ve Sněmovně leží novela cizineckého zákona, kde navrhujeme zjednodušení vyhoštění, mnohem vyšší tresty pro převaděče nelegálních migrantů, trestní sazbu jsme tam zvýšili na osm až dvanáct let a pro převaděče propadnutí majetku. A pro letecké společnosti, které k nám přepraví nelegální imigranty bez příslušných dokladů, zavádíme finanční sankci až deset milionů korun. Rozhodně odmítáme tzv. migrační pakt EU, přerozdělování imigrantů, a pokud budeme v příští vládě, tak přerozdělování imigrantů zabráníme.

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11933 lidí

Příští týden v úterý bude mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kde se bude hlasovat o vyjádření nedůvěry Fialově vládě v souvislosti s bitcoinovou aférou. Bylo k této kauze řečeno vše, nebo máte ještě co dodat?

Celou záležitost je potřeba vyšetřit nezávislými orgány činnými v trestním řízení a proto již poslanci SPD podali trestní oznámení. Naprosto nezbytná je demise vlády Petra Fialy. Plně podporujeme svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k vyjádření nedůvěry vládě Petra Fialy. A ještě zopakuji, že podle mého názoru je na stole jedna zásadní otázka. Měl z vyprání „špinavých“ bitcoinů za miliardy někdo z ODS nebo kolem Fialovy vlády nějaké peníze? Mám podezření, že ano.

Zásadní je, že v tom spolu jedou všichni z vládní koalice. Protože o celé transakci měl informace nejen ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ministr financí Zbyněk Stanjura a premiér Petr Fiala (všichni z ODS), ale minimálně od loňského prosince také zástupce hnutí STAN na ministerstvu spravedlnosti, politický náměstek a místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je tedy evidentní, že přední politici obou vládních uskupení mají snahu o legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to jak v kauze s bitcoiny, tak v kauze Dozimetr. Je dle našeho názoru nade vší pochybnost, že účastí těchto osob ve vládě se stát přidal na stranu zločinu a kauza má znaky mafie. Tato bezprecedentní skandální záležitost otřásá důvěrou občanů v transparentnost, nestrannost a důvěryhodnost institucí právního státu.

Fotogalerie: - Poslední projev ministra Blažka

Prezident Pavel s podporou Fialovy vlády na nadcházejícím summitu NATO podpoří zvýšení výdajů na obranu ze dvou na pět procent HDP. Sám uvedl, že tuto částku považuje za ospravedlnitelnou. Vnímáte ji jako ospravedlnitelnou i vy?

Nesouhlasíme s navyšováním výdajů na zbrojení na další monstrózní dluh. Všechny ostatní strany v Parlamentu ČR včetně hnutí ANO hlasovaly pro další zvyšování peněz na zbrojení nad současná 2 % HDP. Jediná SPD hlasovala proti, protože podle SPD nemají jít peníze na předražené zbraně zahraničním zbrojařům, ale českým občanům! Pět procent HDP jsou obrovské peníze a znamenají, že budoucí vláda nebude mít peníze na služby občanům, nebo bude muset radikálně zvyšovat daně.

A pokud k tomu přidáme obrovské výdaje na Green Deal, který Fialova vláda podporuje, ale SPD zásadně odmítá, tak to nelze reálně ufinancovat. HDP České republiky je zhruba okolo osmi bilionů korun. Pět procent HDP by činilo tedy téměř 400 miliard korun! To si nemůžeme dovolit. SPD prosazuje moderní, akceschopnou a silnou armádu se zaměřením na obranu našich občanů a území ČR, ne vyhazování peněz za předražené zahraniční zakázky.

Psali jsme: Stačil by jediný generál. Od osmdesátek k dnešku. Jsme s Fidlerem u pozemního vojska

300 miliard na armádu? Osekáte důchody, zdravotnictví, školství. Paroubek to nevydržel

Právník Kolman nad vládními plány proti Putinovi: Dává smysl zdejší snědený krám bránit?

Fialova vláda nakupuje stíhačky za stovky miliard, zatímco lidem škrtá na důchodech a zdravotnictví. Vykřikuje o nereálném napadení Ruskem a volá po masivním zbrojení v době, kdy prezident USA Donald Trump rozjel mírovou diplomacii. Místo rozumné obrany tu máme hysterii a bezhlavé zbrojení, které pomáhá hlavně zahraničním korporacím, ne českým občanům. SPD říká jasné NE vyhazování peněz! Chceme kvalitní armádu a obranu rozumnou a realistickou. Ne diktovanou cizími zájmy. Peníze mají jít především na důstojné důchody, na podporu pracujících občanů, rodin s dětmi, pomoc lidem v krizi a bezpečí doma. Ne na zbytečnou válku na Ukrajině.

A součástí naší bezpečnostní strategie by také měly být dobré vztahy v rámci Visegrádu, které Fialova vláda bohužel rozbíjí.

V médiích se objevily zprávy ohledně obchodování s kontrakty na nové emisní povolenky ETS 2. Jejich cena se zatím pohybuje okolo 80 eur za tunu emisí oxidu uhličitého, zatímco EU mylně předpokládala, že to bude jen 45 eur. Už s původními čísly se přitom odhadovalo, že nový systém výrazně zdraží energie. Co se dá dělat, abychom jejích ceny po turbulencích posledních let udrželi na alespoň trochu přijatelné úrovni?

Kvůli Evropské unii a Fialově vládě se mají extrémně zdražit benzín a nafta a vytápění plynem a uhlím. Prosazujeme odstoupení od emisních povolenek i od Green Dealu EU. Podle analýzy společnosti Vertis Environmental Finance se však cena jedné této povolenky může v roce 2030 pohybovat až kolem 250 eur! Pro příslušnou směrnici EU zavádějící ETS 2 hlasoval v roce 2023 v Radě EU i zástupce Fialovy vlády. Pro domácnosti topícími plynem či uhlím hrozí ročně až desetitisícové platby navíc.

Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že univerzita v Kolíně nad Rýnem letos v dubnu publikovala studii, podle které je nerealistické očekávat cenu povolenky druhého typu pod úrovní 250 eur za tunu emisí, mají-li být plněny cíle dekarbonizačního plánu EU Fit for 55, jenž je klíčovou součástí Green Dealu EU. Pak by u nás pohonné hmoty zdražily o 18 korun na litr! To naprosto odmítáme! Navíc se objevily zprávy, že Evropská unie ze svého rozpočtu platila lobbing zelených „neziskovek“ proti uhlí a na prosazení Green Dealu. Neskutečné.

Ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN se o víkendu účastnil sjezdu tzv. Sudetoněmeckého landsmanšaftu v bavorském Řezně, kde mluvil o tom, že ani Češi se nesmí bát pohlédnout do propasti dějin a odsoudit poválečnou „pomstu“ na Němcích. Co to podle vás vypovídá o zahraniční politice Fialovy vlády?

Fialova vláda takto hanebně podporuje Sudetoněmecký landsmanšaft, který zpochybňuje Benešovy dekrety a odsun Němců a který personálně navazuje na předválečnou Henleinovu Sudetoněmeckou stranu, jež rozbila první Československou republiku a otevřeně kolaborovala s hitlerovským Německem.

Vláda by měla spíš řešit, že Fialova drahota dál pokračuje. Spotřebitelské ceny v Česku podle ČSÚ v květnu vzrostly meziročně o 2,4 % a proti dubnu o půl procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 5,4 %. Proti dubnu zrychlil meziroční růst cen masa na 3,6 %, sýrů a tvarohů na 6,8 %, vajec na 44,3 %, ovoce na 15 % a čokolády a čokoládových výrobků na 23,4 %.

Nájemné z bytu se meziročně zvýšilo o 5,7 %, výrobky a služby pro údržbu bytu zdražily o 3,5 %, vodné o 4,2 %, stočné o 3,7 % a teplo a teplá voda o čtyři %. Dražší než loni byly v květnu zájezdy o 4,6 %, stravovací služby také o 4,6 % a ubytovací o 7,7 %. Čokoláda a čokoládové výrobky zdražily meziměsíčně o 7,1 %, brambory a cukr o víc než 11 %. O 12,5 % víc než v dubnu lidé platili za lázeňské pobyty, o téměř dvě procenta víc za ubytování.

A ačkoli se nadále zdražuje, Fialova vláda potopila náš návrh na zvýšení příspěvků pro zdravotně postižené občany v prvním a druhém stupni závislosti. Příspěvek na péči pro dospělé osoby v prvním stupni závislosti se přitom nezvýšil již téměř 10 let a činí pouhých 880 korun měsíčně, což je výsměch Fialovy vlády postiženým lidem. A důchodce a studenty chce vláda buzerovat tím, že budou muset podávat daňové přiznání. Proti tomu jsme se postavili a podali jsme pozměňovací návrh, který ponechává srážkovou daň.

Když už mluvíme o Německu, tamní Spolkový kriminální úřad informoval, že v přepočtu na sto tisíc obyvatel páchají Syřané, Afghánci či Iráčané násilné trestné činy desetkrát častěji než němečtí občané. Co to podle vás vypovídá o německé migrační politice?

Potvrzuje to jen to, co dlouhodobě říkáme. A čísla byla zveřejněna až poté, co o jejich zveřejnění požádala vlastenecká strana AfD. Když jsme na to, já a SPD, upozornili, jsme za to fakticky na popud z Fialovy vládní koalice trestně stíháni. My ale neodvoláme a dále budeme upozorňovat na hrozbu masové imigrace a kriminality imigrantů. Dál budeme bojovat proti tzv. migračnímu paktu EU, který znamená přerozdělování imigrantů či placení obrovských pokut za nepřijaté migranty. Nechceme dopadnout jako islamizovaná a afrikanizovaná západní Evropa, kde se původní obyvatelé bojí vyjít na ulici a na mnoha místech se stávají menšinou.