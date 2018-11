Trápí vás cukrovka? Změňte zaběhnuté stereotypy myšlení a uzdravte se

Není divu, vždyť postihuje svými devastujícími komplikacemi snad každý orgán v těle. Medikamenty vyráběné farmaceutickými firmami a předepisované lékaři však nevedou k žádným výraznějším úspěchům, určitě ne k vyléčení. Existuje ale cesta jak se uzdravit. Změnit myšlení a začít aktivně ovlivňovat svou životosprávu.

Nárůst epidemie cukrovky 1. i 2. typu je v posledních letech raketový. Mnohem častější druhý typ cukrovky je přitom přímo spojen s typem stravy, kterou jíme. Americký lékař a odborník na prevenci J. Fuhrman to vysvětluje takto: „Naše moderní strava je natolik diabetogenní, že většina pacientů s cukrovkou druhého typu nedokáže tradiční léčbou dosáhnout cílových glykemických hodnot, přičemž běžně užívané diabetické léky často vedou k přibývání na váze a jsou špatně snášeny.“

Málo se ví o tom, že závislost na cukr, a na sladké obecně, je asi 9-krát silnější než na drogu heroin. Není se pak čemu divit, že mnoho lidí podlehne tomu slastnému pocitu po najezení nezdravou a zpravidla průmyslově zpracovanou stravou bohatou na různé cukry. A nejde jen o sladký zákusek a slazenou limonádu, jde také o jídla obsahující příliš mnoho škrobu – bílé pečivo, těstoviny, knedlíky. Vyšší hladina cukru v krvi postihuje cévy v těle podobně, jako rezavějící potrubí. Odborně se používá termín ateroskleróza, neboli kornatění tepen. Jedná se o chronický zánět, kdy na stěnách „rezavějících“ tepen se pak zevnitř usazuje ve zvýšené míře cholesterol. Vzniká plak, který může částečně nebo zcela ucpat některou životně důležitou tepnu v srdci, mozku, oku, ledvinách a následky jsou nedozírné: srdeční infarkt, mozková mrtvice, oslepnutí, nutnost dialýzy.

Standardní lékařská péče o diabetiky druhého typu má za cíl zpomalit a oddálit tyto život ohrožující komplikace, avšak nikdy nevede k uzdravení. Využívá tak pohodlnosti pacientů. Nemusím nic dělat, doktor mi předepíše tabletky nebo inzulin a mohu jíst, co chci. Na druhou stranu existuje aktivní přístup a uvědomění pacienta s diabetem 2. typu, který změnou životosprávy dokáže zcela zvrátit nepříznivý průběh nemoci. Je to ale za cenu dramatické změny myšlení a přehodnocení hodnot ve svém životě. Jak to ale udělat? Sám pacient to asi nezvládne, ale naštěstí existují v Česku kliniky, které se zabývají regenerativní medicínou a uzdravováním z chronických, dlouhodobě probíhajících onemocnění. Znovu podotýkám, bez aktivního přístupu a změny myšlení to nejde.

Pokud se rozhodnete, že to zkusíte, je třeba se zaměřit na stravu, pohyb a regeneraci vzniklého poškození dosavadním průběhem cukrovky. Tedy přemýšlet o tom, zda si zase dám ten hamburger s kolou nebo raději jídlo, které bude kaloricky chudší, zato ale bohaté na vitaminy, minerály, antioxidanty, které mě chrání před chronickým zánětem působeným vysokou hladinou cukru v těle. Také přemýšlet o tom, zda je zdravější sedět několik hodin na pohovce u televize anebo se jít raději projít někam do přírody. Další otázkou je, jak zregenerovat již vzniklá poškození cév, aby nedošlo k život ohrožujícím komplikacím cukrovky, přeci nechci mít infarkt nebo mozkovou mrtvici, ani nechci oslepnout nebo chodit několikrát týdně na dialýzu. Existuje např. metoda označovaná jako regenerativní laserová terapie, která minimalizuje chronický zánět v cévách. Jedná se o novou technologii vyvinutou v Německu. Zeptali jsme se profesora Jaroslava Michálka z brněnské kliniky Cellthera na jeho zkušenosti: „Regenerativní laserová terapie spočívá v potlačení chronického zánětu v cévách. Aplikuje se nitrožilně speciální kanylou a vyžaduje celkem 10 sezení tak, aby se dostavil požadovaný klinický efekt. Bez aktivní spolupráce pacienta se neobejdeme, ale umíme poradit jak upravit a optimalizovat stravu, jak nastavit přiměřený pohybový režim a hlavně jak změnit myšlení, aby se to všechno podařilo a pacientovi se navrátilo zdraví v maximální možné míře.“

Profesor Jaroslav Michálek vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde také působil do roku 2011. Od roku 2011 je prezidentem Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii a od roku 2012 je vedoucím lékařem kliniky Cellthera v Brně (www.celltheraclinic.cz).

autor: Tisková zpráva