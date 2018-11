Měli byste platit více, vzkázal Babišův ministr zdravotnictví pacientům

Vojtěch mimo jiné uvedl, že rezervy ve zdravotnictví jsou nižší před krizí. A i když se bude šetřit zefektivněním celého systému zdravotnictví, nebude to podle všeho stačit. I z toho důvodu je nutné, jak uvedl ministr, bavit se o vyšší spoluúčasti pacientů. „Je to otázka politické i společenské shody,“ podotkl Vojtěch s tím, že v programovém prohlášení je sice psáno, že spoluúčast se navyšovat nebude, ale on přesto trvá na vyvolání debaty nejen v rámci vlády, ale i s dalšími stranami.

Dále se ministr vyjádřil také k tomu, jak se mu vládne v kabinetu, jenž mimo jiné vznikl i za podpory komunistů. „Zákony jsou přijímány celkem napříč stranami,“ podotkl Vojtěch. „Vláda je menšinová, což bezesporu je nevýhoda. Proto se snažíme, já tedy určitě, shánět podporu napříč spektrem. Což se ukázalo třeba u úhrad zdravotnických prostředků. Pro tuto změnu hlasovaly všechny strany,“ dodal ministr.

Postupně se ve zdravotnictví dle jeho slov musí navyšovat celkové zdroje. „Ve své poslední zprávě nám OECD doporučuje postupně zvedat příjmy systému i prostřednictvím plateb za státní pojištěnce. Tam ten prostor do budoucna je. Teď se budou platby navyšovat o 3,5 miliardy do roku 2020 a připravujeme zákon, který by měl nastavit automatickou valorizaci navázanou na ekonomické ukazatele. Bez toho jde vždycky spíše o handrkování mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem financí. Myslím, že by to mělo mít nějaký systém,“ sdělil Vojtěch, jenž horuje za lepší organizaci péče o pacienty, větší transparentnost nákupu přístrojů, materiálu i léků v nemocnicích. Zároveň také tlačí na elektronizaci zdravotnictví, jež má podle něj potenciál.

„Zjevně nefunguje úplně dobře například role praktického lékaře. Proto teď připravujeme reformu primární péče, aby pacient nemusel zbytečně navštěvovat specialistu jenom kvůli tomu, aby mu předepsal lék, který z administrativních důvodů nemůže předepsat praktický lékař. Chceme pacienta, co nejvíce držet u praktického lékaře, aby nemusel, pokud to není nezbytně nutné, chodit ke specialistům a do nemocnic. Takže i tady vidím z druhé strany prostor pro větší efektivitu,“ dodal pak také Vojtěch.