Premiér Babiš: Vyřešili jsme peníze pro lékařské fakulty

Ministři české vlády jednali v pátek 9. listopadu ve Strakově akademii se zástupci Asociace krajů ČR. S hejtmany řešili například financování oprav silnic II. a III. třídy, zavedení nepodkročitelné hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek na střední školy či problém s nedostatkem lékařů a zdravotních sester.

Premiér Andrej Babiš ocenil dialog, který vláda s hejtmany průběžně vede. Připomněl také, že na jaře s ministry procestoval všechny kraje a společně s jejich představiteli mapovali situaci v oblasti potřebných investic. Výsledkem by měl být investiční plán, s jehož přípravou finišuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Konstatoval, že příjmy z daní a plateb státu krajů kontinuálně rostou.

„Chtěl bych říci, že od roku 2014, to znamená za 5 let, navýšení v daních a dalších transferech pro kraje činí 36 miliard. To znamená, že za rok 2018 kraje dostanou 70 miliard jen z daní a meziročně to znamená navýšení o 14 miliard,“ připomněl předseda vlády.

Vláda hejtmany ujistila, že i příští rok plánuje přispět krajům ze státního rozpočtu na financování oprav silnic II. a III. třídy. Přislíbené čtyři miliardy korun dostali za úkol ministryně financí a ministr dopravy nalézt v rozpočtu na rok 2019. Ministři se s hejtmany shodli, že je třeba nalézt pro financování silnic II. a III. třídy systémové řešení. Kraje navrhují, aby tyto peníze byly rovnou součástí krajských rozpočtů v rámci rozpočtového určení daní.

„V roce 2015 vláda poprvé na můj návrh ve spolupráci s panem ministrem Ťokem dala peníze na opravy krajům na opravy silnic II. a III. třídy. Celkově za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 dostaly kraje 15 miliard,“ vypočítal premiér Babiš. „Domluvili jsme se, že budeme hledat příští rok čtyři miliardy na opravy těchto silnic, ale vzhledem k tomu, že státní rozpočet má stále větší požadavky – jen na důchody půjde o 30 miliard korun navíc a pro školství 25 miliard, a pokud jsme uspokojili celé zdravotnictví a program na mateřské školky za 600 milionů se vyprodal za 16 sekund a je tam převis poptávky 3 miliardy, takže i tyto peníze my musíme hledat, protože rodinná politika je pro nás velice důležitá,“ podotkl s tím, že diskuse o financování bude dál pokračovat.

Hejtmani s vládou řešili také otázku přijímacích zkoušek na střední školy. Kraje chtějí zavést tzv. cut off score – nepodkročitelnou hranici úspěšnosti, která by podle nich přispěla k vyšší úspěšnosti studentů při skládání maturitních zkoušek. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy to ale na základě provedených analýz nedoporučuje. Obává se totiž, že by v sociálně slabších regionech s vyšší nezaměstnaností a nižší úrovní vzdělanosti vedlo její zavedení k dalšímu prohlubování rozdílů, protože řada žáků by kvůli této vstupní hranici skončila mimo maturitní obory učilišť. „Domluvili jsme se, že ministr Plaga a jeho poradní tým, který je složen ze zástupců snad všech parlamentních stran a hnutí, se se zástupci krajů a dalšími odborníky setká a budou to řešit,“ poznamenal předseda vlády.

Důležitým tématem bylo také zdravotnictví. Představitelé krajů upozorňují především na problém s nedostatkem lékařů a zdravotnického personálu. Vláda představila svá opatření, která už byla zavedena, nebo se ještě připravují. Zvýšila a dále zvýší platy zaměstnanců v oboru, zdravotní sestry dostanou od ledna o 5 000 korun vyšší příplatek za směnný provoz. Vláda v rozpočtu přidá i 1,8 miliardy korun vysokým školám, aby především v lékařských a pedagogických oborech mohly zaplatit více pedagogů a přijmout více studentů.

„Postupujeme velice konkrétními kroky. Vyřešili jsme peníze pro lékařské fakulty. Připravili jsme program na jedenáct let za sedm miliard korun, aby měly konečně pedagogy, kteří budou učit ty studenty, kteří se přihlásili na lékařské fakulty, udělali zkoušky, ale nebyli přijati, protože byl kapacitní problém,“ řekl premiér Babiš.

Ministři s hejtmany se dotkli také příspěvku na výkon státní správy, který se letos zvýšil o pět procent a v návrhu rozpočtu na příští rok se počítá se zvýšením o deset procent. Zabývali se i výkupy pozemků, problematikou financování integrovaného záchranného systému, podporou cestovního ruchu či památkovým zákonem. Řešili i financování sociálních služeb či kůrovcovou kalamitu. K tématu boje s kůrovcem by se zástupci krajů, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství měli sejít v pátek 7. prosince v Českých Budějovicích.

