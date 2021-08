Turistický spolek Lipenska: I letošní letní sezónu ovlivňuje koronavirus, přesto je obsazenost výborná

reklama

Trendem letoška jsou rezervace na poslední chvíli, mnoho klientů vyčkává. Jedná se o velice turbulentní dobu plnou nejistot, která je ztížená odlišnou situací v ostatních evropských zemích. Z toho také vyplývají neustálé dotazy, rušení a obnovování rezervací, což nezvykle zatěžuje personál. „Letošní sezóna je hodně zvláštní. V červnu to vypadalo skvěle, zdálo se, že se bude opakovat loňské, mimořádně úspěšné léto. Sice máme téměř plný červenec, ale na srpen ještě nějaké rezervace chybí, tam je obsazenost hotelů a penzionu v globálu asi 80 %. Co se opakuje z loňska, je absence zahraničních hostů. Pokud tu v létě máme standardně přes 20 % zahraničních hostů, poslední dva korona roky je to kolem 3 %.

Zároveň se ukazuje, že administrativní překážky s prokazováním kovidové bezinfekčnosti mají za důsledek velký úbytek hostů. Bohužel řada lidí, zvláště starší generace, nejsou schopni absolvovat on-line kovidový screening, a tak to raději vzdají a nepřijedou. Jiní hosté zase nejsou ochotni toto podstoupit, protože to považují za buzeraci. Podnikatelům to nepomáhá. Loni tahle administrativa nebyla, proto bylo loňské léto na Lipensku úplně plné.

Co velmi chybí jsou jednodenní návštěvníci z Rakouska a Bavorska, kteří přijížděli na obědy či večeře, takže v celém regionu zaznamenáváme propady v tržbách v restauracích. Úplně zmizeli Asiati, ale i Holanďani. Co je úplně markantní, je propad tržeb v půjčovnách. Byznys půjčoven byl na rok zastaven a lidé se vybavili vlastními sportovními potřebami. Lacinější zboží se půjčuje jen minimálně, lidé si koupili vlastní. Co se ještě půjčuje dobře, jsou drahá elektrokola, která si lidé raději půjčí než koupí, " popsal letní lipenskou sezónu Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Anketa Je dobře, že se na kulturu a sport dostane jen omezené množství neočkovaných a dále již jen očkovaní? Ano, je to dobře 33% Ne, je to diskriminace 62% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3779 lidí

Na Lipensku stále chybí zahraniční hosté, kteří v minulosti tvořili v některých resortech velkou část klientely. Situaci komplikuje aktuální situace týkající koronaviru. Lidé neví jaké mají povinnosti, ptají se na to, zda mohou přijet, jaké mají mít potvrzení. „Nemáme hosta, který by se nezeptal jaká potřebuje potvrzení o bezinfekčnosti. Časté změny a úpravy pravidel ale zvládáme, musíme. U nás jedeme na týdenní turnusy a prázdniny máme téměř zaplněné, právě si u nás lidé ve velkém užívají borůvkové sezóny,“ říká Dagmar Šubová ředitelka hotelu České Žleby, který velmi investoval do nové infrastruktury v podobě nového kurtu a wellness. „Na Knížecí Cestě je sezóna zatím velmi úspěšná s téměř 100% obsazeností do konce srpna i přes nastavené restrikce pobytů na minimálně čtyři noci," říká generální manažer hotelového resortu Knížecí cesta Petr Zemek.

„Obsazenost hotelu je stejná jako loni, jen je v oblasti méně lidí, což sledujeme na tržbách v restauraci Regata a na parnících," uvádí ředitel hotelového resortu Relax Dolní Vltavice Miroslav Magerstein. Jím řízený Hotel Resort Relax má na starost občerstvení na parnících společnosti Rosenberger Lipno Line zajišťující veřejnou dopravu pomocí parníků na Lipenské přehradě. Vyšší návštěvy čekali v Lipně nad Vltavou. „Zvláště ve volnočasových službách jsme zaznamenali pokles a to nejen proti loňské sezóně, ale i těm normálním - předcovidovým. Věříme, že klienti si k nám v druhé polovině prázdnin najdou cestu a užijí si zdravé šumavské přírody,“ uvádí Matěj Kratochvíl, generální ředitel Rodinného areálu Lipno.

„Přestože jsme v červenci dosáhli plné obsazenosti našeho resortu stejně jako vloni, pozorujeme zde silný trend rezervací na poslední chvíli. Jestliže před koronakrizí byla v Lipno Lake Resortu průměrná doba rezervování našich komfortních apartmánů 110 dní před vlastním pobytem, nyní je to pouhých 45 dnů. A stále častější jsou rezervace opravdu na poslední chvíli, třeba pouze týden před vlastním pobytem," uvádí Luboš Krejza, provozovatel Lipno Lake Resortu. „Návštěvnost je vysoká, spousta lidí zůstala na dovolené v jižních Čechách," uvádí starosta Nové Pece Martin Hrbek. Převis poptávky mají i v resortu Olšina u Horní Plané, ale mají zde problém s nedostatkem zaměstnanců. „Zájem o ubytování u nás máme obrovský, ale tuto sezónu stále hledáme personál, ale není!!! Číšníci, servírky, kuchaři, ale máme problém i s pokojskými. Po covidové době, která nevíme zda skončila, se nechtějí vracet," vedoucí Resortu Olšina Simona Kutláková.

„Vcelku v pohodě, jsme tak na cca 85 % oproti létům minulým. Je výrazný pokles zahraničních turistů hlavně z Německa a Holandska těch je tak oproti minulosti pouhých 20 %. Stále se snažíme být přátelským, upraveným, fungujícím místem pro pobyt hostů. Pozitivum vidím v tom, že se snižuje cena ubytování hlavně u těch kapacit, které neměli potřebnou kvalitu, ale požadovali zbytečně vysokou cenu, tedy zneužívali přetlaku poptávky nad nabídkou - toto pomalu mizí," uvedl starosta Frymburka Oto Řezáč.

Odlišná situace je v kempech. Zajímavostí je určitě i skutečnost, že podle některých provozovatelů kempů se turisté nebojí utrácet a pobyt si užívají. „Letošní sezona je super, liší se obrovským množstvím dotazů ohledně korona testů (naše vláda mění pravidla každou chvíli). Co je zajímavé, že lidé dávají větší spropitné, než roky předchozí. Letošní sezóna co se počtu půjčených lodí týče je u nás srovnatelná s loňskou. Kvůli koroně nejezdí tolik rakouských klientů, ale o to víc jezdí Češi," uvádí Miloš Liška z půjčovny Ingetour Vyšší Brod.

„Tato sezóna je velice náročná, nejprve bylo vše zavřené a lidé měli strach jezdit na dovolenou, hosté rušili hromadně svoje rezervace a přebookovávali je na později nebo jsme museli vracet již zaplacené zálohy. Po otevření kempu v červnu jsme zaznamenali enormní zájem a boom, zpracováváme denně stovky telefonátů, e-mailů a rezervací. Nyní máme kompletně obsazeno - ubytování v mobilních domcích do konce srpna, karavanová místa do 14. 8. Je to turbulentní doba rezervací, nic není jisté, hosté reagují dle aktuální situace vládních nařízení v Čechách i Evropě a znamená to 200% nasazení recepce v administrativě a v komunikaci s hosty. Věříme, že bude sezóna dobře obsazená až do 19. 9., to ale nenahradí ztráty z května a června a vracení všech záloh a zbytečnou hektickou práci navíc. Nehledě na nulové kompenzace od státu, kdy jsme nedosáhli na žádné naslibované balíčky kvůli sezónnosti této práce. Těšíme se, až zase vše začne normálně v celém světě fungovat a nenastanou zase nová nesmyslná omezení veškerého života," uvádí provozovatelka Camping Resortu Frymburk Tereza Wilzingová.

„My určitě máme méně cizinců než v předchozích letech (a to výrazně). Lidé více šetří, takže méně konzumují v restauraci a vozí si vlastní jídlo. V tuto chvíli máme kemp naplněný z 95 procent," uvádí Adéla Černá z kempu Jestřábí I Černá v Pošumaví.

