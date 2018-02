Tým silniční bezpečnosti: V roce 2017 byl každý čtvrtý mrtvý na silnicích Libereckého kraje motocyklista

V roce 2017 zahynulo při dopravních nehodách v rámci celé České republiky celkem 64 motocyklistů, o 2 více než o rok dříve. Dalších 418 jezdců v jedné stopě bylo zraněno těžce (meziročně o 50 méně) a 2 173 lehce (oproti roku 2016 nárůst o 30 případů). Motocyklisté byli účastníky celkově 2 919 dopravních nehod. Při nich zahynulo 66 osob. Sami jezdci v jedné stopě zavinili 1 684 nehod, jejich následkem zemřelo 40 lidí. Motocyklisté jsou právem považováni za nejohroženější skupinu účastníků silničního provozu. Z údajů zveřejněných OECD vyplývá, že oproti pasažérům v osobních automobilech je pravděpodobnost usmrcení motorkáře při nehodě 24x vyšší. To, že nehody jsou pro motocyklisty velmi nebezpečné, potvrzuje i zjištění, že loni byla v České republice pravděpodobnost úmrtí motorkáře při kolizi 4,6x vyšší než při průměrné nehodě,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Nehody se motocyklistům nevyhýbaly ani v Libereckém kraji

V Libereckém kraji loni zahynulo při nehodách 6 motocyklistů, dalších 17 utrpělo těžké zranění. Počet mrtvých motocyklistů je nejvyšší za posledních pět let a navíc oproti roku 2016 jich zemřelo o 5 více. Sami motocyklisté zavinili 91 nehod z celkových 4 443, ke kterým došlo na území kraje. Nejrizikovějšími lokalitami jsou pro motorkáře pozemní komunikace na Českolipsku, a to silnice I/38 v okolí Máchova jezera a silnice I/9 ve směru od České Lípy po hranici Libereckého kraje – obec Bukovec. Další rizikovou oblastí je silnice I/10 na Jablonecku, zejména úsek mezi Železným Brodem a Tanvaldem. „Do těchto lokalit zaměřujeme v motorkářské sezoně náš výkon služby s cílem působit na tuto skupinu řidičů. V letošním roce plánujeme minimálně dvě celokrajské dopravně bezpečnostní akce speciálně zaměřené na tyto účastníky silničního provozu. Policisté se při těchto akcích zaměří na důsledné používání bezpečnostních přileb, důkladné kontroly technického stavu motocyklů, překračování nejvyšší dovolené rychlosti v obcích i mimo obce, požívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči, bezohledný a agresivní způsob jízdy,“ uvádí vedoucí odboru služby dopravní policie Jaroslav Řehák. Policisté se ovšem zúčastní také řady preventivních akcí. A nejen oni. Pozadu nezůstane ani Liberecký kraj. „V letošním roce plánujeme realizaci pěti zdokonalovacích kurzů určených motocyklistům, které proběhnou na autodromu v Sosnové. Čtyři z nich budou určeny široké motorkářské veřejnosti, ten zbývající pak učitelům autoškol,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Motocyklistům lze teď, na samém začátku jezdecké sezony, poradit, aby usedali za řídítka svých strojů s maximální opatrností. „Přece jen chvilku trvá, než se dostanou do odpovídající jezdecké kondice. Nejednou jezdí po studených vozovkách, místy stéká tající sníh a někde v hlubokém stínu může být silnice i namrzlá. Každý rok řidičům automobilů chvíli trvá, než si po zimě zvyknou na přítomnost motocyklů a začnou je reálně vnímat. Na výkonu řidičů se může podepsat i jarní únava,“ doporučuje za Tým silniční bezpečnosti Vladimír Mašek, dlouholetý instruktor zdokonalovacích kurzů pro motocyklisty. Celoročně pak by měli jezdci v jedné stopě pamatovat na to, že je to právě vysoká rychlost jízdy, která je nejčastější příčinou jimi zaviněných fatálních nehod. „Celorepublikovou hlavní příčinou největšího počtu nehod řidičů motocyklů je nepřiměřená rychlost jízdy, nejvyšší míra závažnosti je pak evidována u nesprávného předjíždění,“ uzavírá Jaroslav Řehák.

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Více informací naleznete na webu http://www.tymbezpecnosti.cz

Psali jsme: Tým silniční bezpečnosti: V letech 2001 až 2016 zemřelo po 63 462 srážkách se stromem 2 330 osob Tým silniční bezpečnosti: Jak obout kamiony a autobusy do zimní nepohody Tým silniční bezpečnosti: Za tmy může být rychlost jízdy vyšší než 50 km/h smrtelným hazardem Tým silniční bezpečnosti: Nastává nebezpečné období pro chodce. Hlavně pro ty neviditelné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva