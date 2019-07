UCEEB ČVUT podepsalo dohodu o spolupráci s veletrhem Aquatherm 2020

UCEEB navíc udělilo záštitu nad 23. ročníkem veletrhu Aquatherm Praha konajícím se v období 3. až 6. března 2020 v areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech a zároveň se stává odborným partnerem doprovodného programu veletrhu.

Jedná se již o 23. mezinárodní odborný veletrh technického zařízení, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy. Součástí spolupráce mezi UCEEB a Aquatherm Praha 2020 budou odborné přednášky a přítomnost odborníků a specialistů jak na připravovaném jednodenním fóru pro společnosti a organizace, tak i na doprovodném programu.

„Velmi vítám další pokračování spolupráce s pořadateli veletrhu Aquatherm, jehož zaměření se do značné míry kryje s naším. Díky tomu můžeme i nadále účinně rozvíjet nanejvýš potřebnou komunikaci mezi výzkumnými institucemi a průmyslem,“ říká k uzavření smlouvy ředitel UCEEB doc. Lukáš Ferkl.

„Jako pořadatelé veletrhu si plně uvědomujeme nutnost spolupráce mezi akademickou a komerční sférou. Spolupráce i transfer informací a znalostí napříč obory je dnes naprosto esenciální. Je nám proto ctí, že můžeme opět spolupracovat s UCEEB, které výše uvedené zcela naplňuje,“ vyjádřil se ke spolupráci Michal Drážďanský, ředitel společnosti MDL Expo s.r.o.

Kompletní informace o 23. mezinárodním veletrhu Aquatherm najdete na webových stránkách ZDE.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je samostatným vysokoškolským ústavem ČVUT v Praze. Sdružuje fakulty stavební, strojní, elektrotechnickou a biomedicínského inženýrství s cílem přirozeně sladit výzkumné aktivity zabývající se trvale udržitelnou výstavbou a úspěšně uvádět jejich výsledky do praxe. UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách. Vzniklo díky podpoře Operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ MŠMT, který je financován EU a státním rozpočtem České republiky. Více na www.uceeb.cz

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 16 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil více než 4 700 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT mezi 531. – 540. místem a na 9. pozici v regionálním hodnocení pro Evropu a Asii. V rámci hodnocení pro „Civil and Structural Engineering" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 201. – 250. místě, „Computer Science and Information Systems" na 251. – 300. místě, „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. pozici. V oblasti „Mathematics“na 301. – 350 místě, „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce, „Architecture/Built Environment“na 150. – 200. místě a v oblasti „Engineering and Technology“je ČVUT v Praze na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

autor: Tisková zpráva