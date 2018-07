ÚOHS: Evropská komise schválila nový kodex nejlepších postupů v řízeních o veřejné podpoře

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager uvedla: „Nový kodex nejlepších postupů bude přínosem pro členské státy, podniky a další zúčastněné strany. Povede k zefektivnění a urychlení kontroly veřejné podpory a zejména zajistí rychlejší a lepší spolupráci mezi členskými státy a Komisí.“

V posledních letech Komise implementovala reformní balíček „State Aid Modernisation“, který členským státům umožnil zrychlení a zjednodušení provádění veřejné podpory. V souvislosti s finančním rámcem 2021–2027 („Multiannual Financial Framework 2021–2027) tato snaha o modernizaci pravidel Evropské unie pro veřejnou podporu a také pracovních metod Komise pokračuje.

Aby se tyto modernizované předpisy o veřejné podpoře využily co nejefektivněji, kodex nejlepších postupů poskytuje návod, jak má Komise, členské státy a další zúčastněné strany spolupracovat při řešení problematiky veřejné podpory. Jedná se například o to, jak zajistit, aby složitější případy veřejné podpory byly vyřizovány co nejefektivněji, dále jaký je postup při vyřizování stížností na opatření veřejné podpory a také sledování, jak členské státy realizují opatření veřejné podpory. Kodex nejlepších postupů tedy vysvětluje, jak probíhají postupy v oblasti veřejné podpory a uvádí kroky, které Komise činí s cílem zvýšení rychlosti, transparentnosti a předvídatelnosti těchto postupů.

Kodex nejlepších postupů v řízení o veřejné podpoře je dostupný v angličtině, němčině a francouzštině ZDE.

autor: Tisková zpráva