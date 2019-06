ÚZSVM v Ústí nad Orlicí našel nový domov pro dva psy

Psi byli odebráni původnímu majiteli kvůli týrání a umístěni do tří útulků v okrese Ústí nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že původní majitel neuhradil náklady spojené s umístěním zvířat do náhradní péče, rozhodl správní orgán o tom, že se zvířata stávají vlastnictvím České republiky.



Ve spolupráci s útulkem v Ústí nad Orlicí byla fena Aida, kříženec černohnědé barvy a stáří cca dva roky, v krátkém čase předána nové majitelce. Druhá fenka křížence střední velikosti, šedočerné barvy, jménem Pegi, byla umístěna v psím útulku v Žamberku, který provozují Technické služby Žamberk.



Pegi si získala srdce zaměstnanců útulku, kteří projevili zájem o její ponechání. Na základě smlouvy o bezúplatném převodu byla ponechána Technickým službám Žamberk. Pegi je stará již devět let a těžko by si zvykala na nové prostředí. Vzhledem ke zkušenostem zaměstnanců útulku je zaručeno, že o ni bude dobře postaráno.



Další psy z tohoto i jiných případu nabízí ÚZSVM k bezúplatnému převodu na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

autor: Tisková zpráva