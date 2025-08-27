Uhlík jako příležitost, ne problém. Lesy ČR zahajují unikátní projekt

Podnik chce uvést na trh certifikované uhlíkové kredity, což může být zdrojem příjmů, ale v budoucnu má tento postup také potenciál pozitivně ovlivnit ceny energií pro domácnosti a podniky. V tuzemsku jde o první tak rozsáhlý záměr státního podniku.
Víceletý projekt zahajují Lesy ČR na téměř deseti tisících hektarech dvou jihomoravských polesí ve Ždánickém lese. „Bohatě věkově i druhově strukturované porosty s vyšší zásobou dříví, jejichž součástí budou i opatření pro podporu biodiverzity, jsou základem našeho hospodaření zaměřeného na zvýšené ukládání oxidu uhličitého ve dřevě i v půdě. Tuto zásobu budeme promyšlenými zásahy postupně zvyšovat,“ říká generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.
Tedy zejména podle zásob dříví stanoví lesníci na přelomu let 2025 a 2026 základní objem uhlíku vázaného v porostech. Každý rok zjistí uhlíkovou bilanci a po pěti letech navrhnou podle výsledků další postup na stejně dlouhé období.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Pokud Lesy ČR díky svým opatřením zachytí více vzdušného oxidu uhličitého, mohou tyto přebytky prodat jiným podnikatelským subjektům, které oxid uhličitý naopak produkují. Podnik tedy cílí i na přímý prodej tak zvaných uhlíkových kreditů, což mu rozšíří zdroje příjmů.
Vyšší nabídka uhlíkových kreditů na trhu ale může přispět i k udržení cen jiných kreditů v přijatelných mezích. To se pak pozitivně promítne do koncových cen energií pro domácnosti a podniky. „I v tom spatřuji společenskou úlohu státního podniku,“ vysvětluje Dalibor Šafařík.
Nejdřív je ale třeba získat certifikaci projektu od některé z certifikačních autorit v České republice. Žádná z nich však zatím pro tento postup nemá akreditaci od Českého institutu pro akreditaci. Lesy ČR chtějí certifikační společnosti k získání akreditace motivovat i pobídnout.
„Lesy České republiky tímto projektem ukazují, jak může státní podnik aktivně přispívat k ochraně klimatu a rozvíjet své udržitelné hospodaření. Podpora biodiverzity, zdraví lesních ekosystémů a dlouhodobé ukládání uhlíku jsou klíčové kroky k naplnění našich klimatických závazků. Ministerstvo zemědělství tento přístup jednoznačně podporuje,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.
V České republice jde na takové ploše o zcela unikátní projekt, na který mohou navazovat další. U každého projektu je třeba zvážit kromě ekologického aspektu taky ekonomickou i sociální stránku a jeho vliv na navazující dřevozpracující průmysl.
Lesy ČR tak naplňují národní strategii v rámci unijního závazku dosáhnout do roku 2050 rovnováhy mezi emisemi a jejich pohlcováním.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva