Úřad vlády: Stát spojuje síly proti útokům, vydávajícím se za Českou poštu

Česká pošta, Policie ČR, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Digitální Česko včera společně varovaly před aktuální vlnou phishingových útoků, které se vydávají za oficiální komunikaci České pošty. Tyto útoky, šířící se zejména prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv, mají za cíl vylákat z občanů peníze nebo citlivé osobní údaje. S tématem včerejší tiskové konference souvisí i blížící se čtvrtý ročník akce Týden pro Digitální Česko. Uskuteční se od 8. do 14. září a nabídne více než tři sta akcí po celé republice i online.
Podvodné SMS a e-maily lákají lidi ke kliknutí na falešné odkazy, zadávání osobních údajů nebo platbě fiktivních poplatků. Česká pošta přitom opakovaně upozorňuje, že nikdy nevybírá cla ani poplatky prostřednictvím e-mailu a nevyžaduje citlivé údaje elektronickou cestou.
Phishingové zprávy se tváří jako oficiální komunikace důvěryhodné instituce, například České pošty. Obsahují výzvy k uhrazení údajného poplatku za clo, k aktualizaci doručovací adresy nebo ke kliknutí na odkaz vedoucí na falešnou stránku. Pachatelé využívají psychologické triky: naléhavý tón („okamžitě aktualizujte své údaje, jinak nebude balíček doručen“), falešné hrozby, nebo naopak příliš lákavé nabídky („vyhráli jste iPhone“). Podvodné zprávy mohou obsahovat i přílohy, které instalují škodlivý software.
„Měsíčně evidujeme desítky nových podvodných zpráv a podvodné weby se objevují v různých vlnách, nejčastěji v období Vánoc. Za poslední tři roky jsme identifikovali více než 675 falešných domén. Měsíčně evidujeme desítky nových pokusů o podvod, přičemž skutečný počet bude ještě vyšší, protože ne všechny případy jsou nahlášeny. Podvodníci se stávají sofistikovanějšími, například díky využití umělé inteligence mizí typické gramatické chyby v textech,“ uvedl Vladimír Karas, specialista IT bezpečnosti České pošty.
Podle Policie ČR dochází k nárůstu kriminality v kyberprostoru. „Jen od ledna do července letošního roku zaznamenáváme téměř devítiprocentní nárůst případů oproti stejnému období roku 2024. Nejčastější jsou podvodné jednání přes WhatsApp, telefonáty falešných bankéřů a policistů či podvodné investice,“ uvedl Ladislav Beránek z Policejního prezidia ČR.
NÚKIB zdůraznil význam vzdělávání a prevence. „Nejúčinnější obranou proti podvodům je informovanost. Proto připravujeme kurzy a materiály, které lidem pomohou rozpoznat rizikové situace a nenechat se nachytat,“ doplnil Martin Hájek z NÚKIB.
Na tiskové konferenci zazněla i souvislost s Týdnem pro Digitální Česko, který proběhne od 8. do 14. září a nabídne více než 300 akcí po celé republice. „Cílem Týdne pro Digitální Česko je pomoci lidem zlepšit jejich digitální dovednosti, pochopit výhody moderních technologií, najít v nich inspiraci a zároveň být připraveni na rizika, která digitální svět přináší,“ říká Jakub Neščivera z Digitálního Česka.
„V oblasti kyberbezpečnosti jsme hodnoceni jako nejlepší v Evropské unii, ale je to nikdy nekončící boj. Nejdůležitější je vzdělávání a prevence,“ dodává k tomu za Digitální Česko Martin Charvát.
autor: Tisková zpráva