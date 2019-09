Uzavřený zámek Veleslavín se výjimečně otevře veřejnosti

Areál barokního zámku v pražském Veleslavíně, který dlouhodobě chátrá, se na několik hodin otevře veřejnosti. Brány parku a zámku se otevřou v rámci Dne architektury, a to 2. října 2019. O zpřístupnění a veřejném využití areálu, jehož historie je spjatá například s Tomášem Garriquem Masarykem, dlouhodobě usiluje veleslavínský spolek Hradní potok.

Během dnů architektury bude možné vstoupit do zámku Veleslavín a nahlédnout do přilehlého parku. Součástí akce je komentář průvodců o historii zámku, která je spjata se jmény T. G. Masaryka, Charlotty Masarykové, Mileny Jesenské nebo spoluobjevitele Alzheimerovy choroby Oskara Fischera. Na prohlídky jsou zváni občané Prahy 6, široká veřejnost, politici a novináři. Areál bude otevřen od 8 do 16 hodin.

Celý cenný areál je v současnosti dlouhodobě uzavřen a je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten loni na podzim připravoval dražbu celého zámeckého areálu, ale díky odvolání souhlasu Ministerstva kultury s prodejem došlo k zastavení dražby.

Usilujeme o to, aby mohl být zámecký areál co nejdříve smysluplně zpřístupněn veřejnosti. Prohlídka zámku v rámci Dnů architektury je první oficiální příležitostí, jak se k tomuto cíli přiblížit. Přáli bychom si, aby zámek mohl začít sloužit lidem, stejně jako se tomu postupně děje například v Kasárnách Karlín nebo na pražské Invalidovně, uvádí Lucie Štůlová Vobořilová ze spolku Hradní potok.

Veronika Zapletalová z vedení spolku dodává: Pokud se nemá vše rozpadnout, bylo by užitečné, aby se vyřešily dvě věci: Za prvé aby se ministerstvo kultury za zámek postavilo a pomohlo zajistit, aby zámek měl svého pečujícího majitele, který jej bude kultivovat a především jej otevřel veřejnosti. Za druhé by bylo užitečné, aby do té doby bylo možno zajistit alespoň provizorní zpřístupnění a oživení celého zeleného areálu, tak aby mohl sloužit obyvatelům metropole.

Zámek se otevírá díky spolupráci s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Celá kauza podzimního zastavení dražby zámku Veleslavín, tak jak byla popsána v médiích, je k dispozici ZDE

autor: Tisková zpráva