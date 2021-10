V Česku vzniká největší farma na 3D tisk betonu. Chce nabídnout rychlé a dostupné bydlení

reklama

Za projektem fungujícím pod značkou ICE Coral stojí nový inovační tým sdružující přední české odborníky na 3D tisk, technologie betonu a automatizace. Momentálně tiskne na čtyřech robotických pracovištích první kusy městského mobiliáře i první moduly domů. Po příslušných pevnostních zkouškách a certifikaci by společnost ICE Industrial Services ráda věnovala prototypy Žďáru nad Sázavou, právě tam totiž betonové prvky vznikají. Tištěné lavičky, hřiště nebo domy budou brzy moci využívat i obyvatelé dalších měst.

Domy levněji a rychleji

Stavebnictví je považováno za jednu z nejméně modernizovaných oblastí vůbec, za posledních 70 let se technologie téměř nezměnily. Odvětví se potýká s dlouhodobým nedostatkem pracovních sil a v porovnání s průmyslovou výrobou má nízkou efektivitu. ICE chce využít bohaté zkušenosti z různých oborů průmyslové automatizace. Technologie 3D tisku betonu umožňuje vytvořit hrubé stavby až pětkrát rychleji. Přesná aplikace betonu přináší až 70% úsporu materiálu, oproti klasické technologii lití do bednění. „Chceme být ti, kteří udělají stavění a bydlení dostupnější“, říká Tomáš Vránek, zakladatel a ředitel ICE Industrial Services, pod který Coral spadá.

Tisková farma betonu ve Žďáru nad Sázavou

Coral je s několika robotickými pracovišti unikátní objemem výroby i vývojem nových technologií. Tým momentálně vyvíjí další řešení, která budou schopna tisknout domy a jiné velkoformátové tisky v exteriéru. Konstruktéři ICE Coral spolupracují s předními světovými výrobci betonu na vývoji unikátní tiskové hlavy. Ta dokáže mixovat 3D tisk betonu z klasických betonových směsí, kdekoli na světě. Tomáš Vránek má pro příští roky v oboru dva ambiciózní cíle:

V letech 2022 - 2023 realizovat po celém světě sérii staveb domů postavených formou 3D tisku betonu. První z nich by měl být realizovaný již na jaře roku 2022. V létě roku 2023 uvést ve Žďáru nad Sázavou do provozu první vytištěnou budovu školy na severní polokouli.

V dlouhodobém měřítku chce ICE Coral vyvinout řešení, které dokáže plně roboticky postavit budovu. V současnosti je to běžný postup například při výrobě automobilu.

Evropský institut propojí experty

Vývoj technologií 3D tisku kombinuje tisíce let staré obory s novými high-tech technologiemi. Ve snaze propojit špičky akademické a byznysové sféry inicioval ICE Industrial Services založení institutu EIMAC - European Institute for Materials, Automation and Construction se sídlem ve Žďáru nad Sázavou. „EIMAC chce sdružovat špičkové odborníky zaměřující se na vývoj nových stavebních materiálů, navrhování moderních konstrukcí, architektonický design a technologie pro robotickou automatizovanou aplikaci v oblasti prefabrikace i monolitických betonových konstrukcí. Do této v Česku nově se rodící technické disciplíny můžeme zapojit i talentované studenty středních a vysokých škol“ říká jeden ze zakládajících členů a profesor Ústavu technologie stavebních hmot a dílců Rudolf Hela. Mezi další partnery budou patřit například univerzita ETH v Zürichu, ČVUT v Praze a společnosti jako Siemens, Mapei nebo Sika. Další z trojice zakladatelů EIMAC, architekt Michal Postránecký, ředitel Centra města budoucnosti CIIRC ČVUT, doplňuje, že „naším cílem je změna některých zavedených paradigmat ve stavebnictví, spolupráce expertů napříč obory, implementace digitálních technologií a využití nově vyvinutých inovativních nástrojů a postupů. To by mělo vést k efektivněji realizovaným stavbám, nabízejícím nové tvary a stavební prvky.“

O společnosti ICE Industrial Services a.s.

ICE reprezentuje novou éru českého průmyslu. Ryze česká výrobní společnost dodává svým klientům napříč odvětvími automatizované stroje a linky. Během pár let se vyvinula v jednu z nejrychleji rostoucích automatizačních společností v Česku i v Evropě. Od konkurence se odlišuje unikátní firemní kulturou. ICE má 170 zaměstnanců a v roce 2021 očekává obrat kolem 340 milionů korun. Zakladatelem, ředitelem a spolumajitelem je Tomáš Vránek, EY Podnikatel roku kraje Vysočina 2019. Společnost je součástí MTX Group Petra Otavy. Firma byla založena v roce 2012 jako start-up. Za devět let své existence ICE úspěšně realizoval zhruba 700 projektů pro stovku zákazníků v téměř třiceti zemích světa. V průběhu roku 2021 ICE výrazně investoval do elementárního výzkumu a vývoje. Tak vznikl ICE Coral, aktivní v automatizaci stavitelství a v 3D tisku z betonu. ICE tak hodlá přenést bohaté zkušenosti z průmyslové automatizace do stavebnictví. Více na www.ice.cz



