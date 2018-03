V pondělí bude Kancelář ombudsmanky svítit modře

2. dubna se lidé i instituce na celém světě zapojují do kampaně „Light it up blue!“, oblékají do modrého, rozsvěcují modré žárovky a celé budovy osvětlují modrým světlem. Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, což je právě jedna z oblastí, ve které mají lidé s poruchou autistického spektra největší potíže. V České republice iniciativu nazvanou Česko svítí modře zaštiťuje organizace Naděje pro autismus. Letos se k ní připojila i ombudsmanka, takže v pondělí 2. dubna se v cca 19:30 budova, v níž sídlí, na celou noc rozsvítí modře.

Ombudsmanka se s problémy lidí trpících autismem až dosud setkávala v rámci jednotlivých stížností. V poslední době šlo především o problematiku dostupnosti sociálních služeb pro lidi s autismem a také o problematiku lékařské péče u pacientů s autismem (zejména stomatologická péče, a to obzvlášť v případech, kdy je nutná narkóza). Ombudsmanka se proto rozhodla zaměřit se na tato témata systematicky v rámci své nové působnosti jako monitorovací orgán pro práva osob se zdravotním postižením. Zahájila výzkumy, které by měly zmapovat a popsat situaci v této oblasti v rámci celé republiky.

Odhaduje se, že v České republice žije až 200 000 osob s různou mírou a formou autismu.

