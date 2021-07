VLS s šumavskými partnery poslaly obcím postiženým tornádem tři kamiony řeziva na stavbu střech

reklama

Tři kamiony plné střešních latí a prken v ceně asi 750.000 korun vyrazily v pátek 9. července ráno z Lipenska do jihomoravské obce Hrušky a sousední Moravské Nové Vsi. Pomohou zdejším lidem při opravách domů, které zničilo tornádo. „Jan Straka, místostarosta Vyššího Brodu, komunikoval s místostarostou Břeclavi, což je obec s rozšířenou působností pro všechny tornádem postižené obce. Dozvěděl se, že to, co by se jim opravdu hodilo, aby pomoc byla účelná, tak to jsou střešní latě. Střecha nad hlavou je nyní pro mnohé to nejdůležitější. Chtěli jsme pomoc pokud možno konkrétní a adresnou. Krizový štáb v Břeclavi nás nasměroval na obce Moravská Nová Ves a Hrušky a věřím, že právě šumavské dřevo na stavbu moravských střech je od nás nejlepší možnou pomocí, “ uvádí Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který celý projekt koordinoval.

V Moravské Nové Vsi bylo z asi 600 domů více než 200 poškozeno, přes 60 se jich musí zbourat úplně. „Latě a prkna z lipenských smrků samozřejmě beze zbytku využijeme. Budou potřeba i na naší školu a školku, kde tornádo zničilo střechy. Doba je teď ještě více deprimující než hned po neštěstí. Na hlavní třídě spíše domy nejsou, než jsou. Těm, kteří budou chtít své domy opravit, tohle lipenské dřevo pomůže,“ uvedl zdejší místostarosta Marek Babisz.

Nejvíce dřeva (57 kubíků) dodala firma Jihozápadní dřevařská ze Sušice, která zaměstnává asi 130 lidí a působí také na Lipensku. „Jedná se čerstvou zdravou smrkovou kulatinu z šumavských lesů. Katastrofa, ke které došlo na Moravě, nás velmi zasáhla, tudíž jsme se rozhodli, že ke stávajícím charitativním akcím naší firmy připojíme ještě pomoc oblasti postižené tornádem a uvítali jsme organizaci se strany Turistického spolku Lipenska, se kterým spolupracujeme,“ uvedl ředitel Jihozápadní dřevařské Miroslav Michna. Firma se podle něj snaží dlouhodobě pomáhat v různých oblastech – podporuje například lékařský výzkum, opravy památek v regionu, sportovní činnost mládeže.

„Náš státní podnik hledal cestu, jak adekvátně pomoci lidem na Moravě a jsme rádi, že jsme byli osloveni v rámci této společné akce v regionu, kde lesnicky působíme. Pomoc z Lipenska je komplexní a reprezentuje tento silný lesnicko-dřevařský region. Ale hlavně ukazuje, že, když je to potřeba, dokáží se lidé, obce i firmy ze Šumavy a Lipenska spojit a pomoci," říká ředitel společnosti Vojenské lesy a statky, s.p. Petr Král, který s Turistickým spolkem Lipenska spolupracuje již šest let.

Na počátku celé akce byl místostarosta Vyššího Brodu Jan Straka, který ihned po neštěstí kontaktoval krizový štáb v Břeclavi. „Jako město jsme chtěli pomoci nejen finančně ale i materiálně a chtěl jsem informace, co by bylo konkrétně třeba, abychom mohli pomoc zajistit opravdu adresně. Ozval se mi pan místostarosta z Břeclavi, že v regionu materiální pomoci mají díky velké vlně solidarity dostatek, ale co jim opravdu schází jsou střešní latě nebo trámy,“ popisuje Straka. To byl ten správný impulz pro předsedu Turistického spolku Lipenska Jiřího Mánka. Mánek dnes v okolí naší největší přehradní nádrže sice řídí spolek s osmdesáti subjekty působícími v cestovním ruchu, ale dříve byl také ředitelem Národního parku Šumava. Proto má blízko nejenom k lipenským obcím a podnikatelům, ale i k lesnickým firmám, které zde působí. A zorganizovat celou tuto akci nebylo až tak složité, byť se do ní zapojily dvě desítky subjektů. "Kulatinu dodalo celkem pět firem. Kromě Jihozápadní dřevařské a Vojenských lesů také společnost Agrowald z Přířezu u Rožmberka nad Vltavou a obce Černá v Pošumaví a Horní Planá. Celkem se jedná o cca 170 m3 smrkové kulatiny, což při současných cenách představuje hodnotu asi 500.000 Kč. Pořez kulatiny velmi ochotně dodala místní pila Miloslava Novotného z Černé v Pošumaví a dopravu na Moravu zajišťují přepravní společnosti z Horní Plané Kundrát Transport s.r.o. a Ášík Transbau s.r.o. Ti navíc zajistili i impregnaci dřeva proti houbám a plísním. Všichni byli naprosto úžasní a z mé strany zasluhuje nasazení lipenských podnikatelů a obcí velký respekt a poděkování," řekl Jiří Mánek.

„Jsem moc rád, že se všichni na Lipensku postavili k pomoci čelem, že jsme vlastně bleskově dokázali zorganizovat tolik potřebnou pomoc,“ uvádí místostarosta Straka, který akci považuje za naprosto přirozenou věc. „Rozhodně je ale pro mě dobré zjištění, že členové Turistického spolku Lipenska, který slouží hlavně propagaci našeho turistického regionu, mají důvěru a silné partnery, se kterými pak můžeme pomáhat i v jiných oblastech než je podpora regionálního cestovního ruchu“ uzavřel Straka.

Psali jsme: Na Brdech ožila první brť, středověký chov včel v dutinách stromů se vrátil do lesů VLS VLS rozjíždí přírodě blízké hospodaření, dohodly se na spolupráci s lesnickou fakultou ČZU v Praze V boji proti kůrovci pomůže výměna pozemků Lesů ČR a Vojenských lesů a statků ČR VLS: Dobrovolníci na Brdech zbavili zříceninu Valdeku náletových porostů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.