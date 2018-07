VVZPO: Fotografická soutěž na téma Navzdory bariérám

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email fotosoutez@vlada.cz do 15. října 2018. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky. Informace k soutěžím podává Petra Nováková, tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz.

Přihláška musí obsahovat jméno autora, kontakt, název díla, údaje, kde a kdy byla fotografie pořízena, případně i její popis. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky. Přihlášením do soutěže autor deklaruje, že je majitelem autorských práv k soutěžnímu příspěvku. Přihlášku může předložit autor sám nebo libovolná fyzická či právnická osoba se souhlasem autora, který musí být k přihlášce přiložen.

Autor fotografií přihlášením do soutěže souhlasí, že Vládní výbor pro zdravotně postižené občany může snímky veřejně vystavit a případně dále používat k propagačním účelům.

Nejlepší díla vybere nezávislá porota. Uděluje se 1., 2. a 3. cena, případně čestné uznání.

Ceny vítězům uděluje předseda vlády České republiky – předseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Vyhlášení výsledků a předání diplomů vítězům proběhne na Slavnostním večeru k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, kde budou vítězné fotografie vystaveny.

autor: Tisková zpráva