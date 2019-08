VZP: Jak máme postupovat při žádosti o příspěvek na školní obědy pro celiaky?

Zatím jsme využívali příspěvek pro celiaky při nákupech bezlepkových potravin, ale od září bychom ho chtěli začít čerpat na školní obědy. Jak máme postupovat a co je třeba k žádosti doložit? Platbu za obědy bychom si chtěli nechat zahrnout do SIPO.

Příspěvek na bezlepkovou dietu je určen pro děti do 18 let a pro studenty do 26 let (tj. se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Vzhledem k tomu, že celiak musí dodržovat bezlepkovou dietu trvale, předkládá se doklad o diagnóze pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.

K žádosti o příspěvek na bezlepkovou dietu tedy musíte předložit jen platební doklady, z nichž bude zřejmé, že jde nákup bezlepkových potravin, resp. platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně. Příspěvek bude poskytnut dle předložených dokladů, max. ve výši 6 000 Kč za rok. Podmínky už asi znáte – příspěvek je poskytován na základě žádosti 2x ročně, v max. výši 3 000 Kč za pololetí. Částky platebních dokladů se v daném pololetí mohou sčítat, ale nevyčerpaná hodnota příspěvku se nepřevádí do druhého pololetí. V červenci a v srpnu (od 1. 7. do 31. 8.) je možno podat žádost s doklady vystavenými za období leden – červen 2019, s doklady vystavenými v období od 1. 7. do 31. 12. budete moci o příspěvek požádat v prosinci (od 1. 12. do 31. 12.) Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2019 podaná poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2019.

U všech příspěvků z fondu prevence platí, že zboží resp. služba mohou být uhrazeny jak v hotovosti, tak platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. V případě, že budete bezlepkové obědy ve školní jídelně hradit prostřednictvím platby SIPO, prokážete platbu uhrazenými poštovními poukázkami nebo výpisem z bankovního účtu. U bezhotovostních plateb je pro doložení úhrady nutné mít alespoň výňatek výpisu z bankovního účtu, ve kterém je uvedena tato úhrada jako mínusová položka, ostatní údaje mohou být samozřejmě začerněné. Pouhý příkaz k úhradě nedokládá skutečnost provedení platby.

Zároveň musíte k žádosti o příspěvek doložit potvrzení ze školy, ze kterého bude zřejmé, že jde o bezlepkové obědy pro vaše dítě (jméno, příjmení a alespoň datum narození), plus zde budou uvedeny údaje k platbě (kolik Kč bylo vyúčtováno a prostřednictvím SIPO uhrazeno).

Nezapomeňte také na doklady, které doloží váš vztah k dítěti – zákonný zástupce dítěte mladšího než 18 let vždy předkládá při žádosti rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.

Více informací o příspěvcích a podmínkách jejich čerpání najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva