VZP: Moderní léky na hepatitidu zvedly za 5 let výdaje na léčbu o 150 %

Náklady na léčbu klientů VZP, kteří trpí některým z druhů hepatitidy, dramaticky rostou. V loňském roce za ně pojišťovna zaplatila už tři čtvrtě miliardy korun. Za pět let tak výdaje na léčbu hepatitidy stouply o 150 %.

To je způsobeno zejména tím, že pacientům jsou k dispozici stále účinnější moderní léky. Proti některým typům žloutenky je navíc možné se nechat očkovat a VZP na očkování přispívá až 500 korun. Pojišťovna na to upozorňuje při příležitosti sobotního Světového dne hepatitidy.

Zatímco počet pacientů s hepatitidou se za posledních pět let zásadně nezměnil, průměrná cena léčby ano. V roce 2013 se s některým typem žloutenky léčilo 12 209 klientů VZP a celkové náklady tehdy činily téměř 300 milionů korun. Loni se výdaje za 13 840 klientů vyšplhaly bezmála na 750 milionů. Průměrné roční náklady na jednoho klienta tak stouply více než dvojnásobně, a to z 24 tisíc na 54 tisíc korun.

Počty pacientů s hepatitidou a náklady na jejich léčbu v letech 2013–2017

2013 2014 2015 2016 2017 2013/2017 v % Pacienti 12 209 13 526 13 567 13 840 13 840 +13,36 % Náklady v Kč 295 498 000 340 990 000 352 428 000 615 505 000 744 621 000 +151,99 % Průměr na 1 pacienta 24 203 25 210 25 977 44 473 53 802 +122,29 %

Nejnákladnější je léčba pacientů s chronickými formami hepatitid, především hepatitidou typu C. Tento virus, který je přenosný zejména krví, je zákeřný tím, že u nakaženého se dlouho nemusí projevit žádnými příznaky. Chronické stadium této nemoci může přejít až v cirhózu či rakovinu jater. V současné době proti této nemoci není očkování.

Naopak proti žloutence typu A a B jsou vakcíny běžně dostupné. Děti jsou očkovány proti hepatitidě B, která způsobuje závažné záněty jater a je možné se jí infikovat krví nebo tělními tekutinami nakaženého. Očkování proti hepatitidě A se doporučuje též zejména u dětí nebo v rámci cestovního očkování do rizikových zemí. Virus vniká do těla nejčastěji ústy, a to kontaktem s infikovanou stravou, rukama nebo předměty.

Na očkování proti oběma typům hepatitid VZP svým klientům přispívá. Dětem, které mají očkování proti žloutence typu B zahrnuto od roku 2001 v očkovacím kalendáři a mají ho plně hrazené, poskytuje VZP příspěvek na vakcínu proti typu A, a to až do výše 500 korun.

Dospělí se mohou chránit proti žloutence typu B, nebo kombinovanou vakcínou proti typům A i B. Toto nepovinné očkování nemají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, pokud nepatří do zákonem stanovených rizikových skupin. VZP jim ale na něj přidá až 500 korun.

Podrobnosti k čerpání příspěvků na očkování jsou k dispozici zde.

O tyto příspěvky je u klientů VZP stále větší zájem. Zejména u dětí stoupl za poslední dva roky skoro o polovinu.

Počet vyplacených příspěvků na očkování proti hepatitidě

Rok 2016 Rok 2017 Srovnání 2016/2017 Dospělí 14 419 17 005 + 18 % Děti 9 489 13 945 + 47 % Celkem 23 908 30 950 + 29 %

Psali jsme: VZP: Dcera byla přijata na zdravotnickou školu a musí prý mít očkování proti žloutence. Je toto očkování hrazené pojišťovnou? VZP: Jaké plomby teď hradí pojišťovna VZP: Kdo hradí lékařskou prohlídku před nástupem do domova pro seniory Dětští opilci a toxikomani stáli loni VZP 14,5 milionu korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva