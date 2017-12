Příjemnou novinkou pro děti a seniory jistě bude snížení limitu, nad který pojišťovna vrací pojištěnci zaplacené doplatky za léky. S účinností od 1. 1. 2018 upravuje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění limity na započitatelné doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území ČR. Limit bude 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku), u pojištěnců starších 70 let pak 500 Kč (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku). U ostatních pojištěnců zůstává limit ve výši 5 000 Kč.

Ze změn týkajících se výslovně zdravotní péče hrazené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění stojí za zmínku zejména rozšíření možnosti pojišťovnou hrazeného nepovinného očkování proti papilomaviru i na chlapce. Hrazené ho tedy nově mohou mít dívky i chlapci, pokud bylo očkování zahájeno od dovršení jejich 13 roku věku do dovršení 14. roku věku. Navíc VZP pro své pojištěnce od 14 do 18 let připravila jako bonus příspěvek až 1 000 Kč na toto očkování.

Nově je pak podle zákona o veřejném zdravotním pojištění od 1. 1. 2018 hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

K řadě změn dochází u očkování od 1. 1. 2018 v důsledku novelizace vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, jsou ale spíš technické (ohledně počtu podávaných dávek vakcín nebo intervalu mezi nimi). Druhy povinných očkování se nemění.

V souvislosti s omezením používání amalgámových výplní ve stomatologii jsou v příloze č. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění provedeny změny u úhrad výplní stálých a dočasných zubů u dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen – bude hrazeno použití skloionomerního cementu(v případě, kdy to není ze zdravotních důvodů možné, pak použití dózovaného amalgámu) a dále samopolymerujícího kompozita v rozsahu špičáků včetně. Ostatní pojištěnci mají nadále z veřejného zdravotního pojištění hrazeny výplně z nedózovaného amalgámu, v rozsahu špičáků včetně jsou hrazena samopolymerující kompozita, u dětí do 18 let i fotokompozitní výplně.

Úpravy se každoročně týkají i plateb pojistného. V důsledku zvýšení průměrné mzdy se zvyšuje minimální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, takže od 1. 1. 2018 je minimální záloha OSVČ 2 024 Kč (místo dosavadních 1 906 Kč). Zvýšení minimální mzdy pak znamená zvýšení vyměřovacího základu osob bez zdanitelných příjmů a minimálního vyměřovacího základu zaměstnanců. Od 1. 1. 2018 je pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců 1 647 Kč (místo dosavadních 1 485 Kč). Mění se i vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem – pojistné u osob, za které je plátcem pojistného stát, činí 969 Kč (místo dosavadních 920 Kč).

Psali jsme: Vedení Prahy chce získat místo ve správní radě VZP VZP: Otázka týdne - Náhrada škody, způsobené pojišťovně VZP: Jaké pomůcky může dostat „na pojišťovnu“ žena po odstranění prsu kvůli nádoru? VZP: 10+1 otázek a odpovědí týkajících se úhrady zdravotní péče pro těžce nemocné pacienty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva