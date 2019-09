Vědecko-technický kroužek Energie jinak pro mladé vědátory v Přelouči v novém pololetí rozšiřuje výuku

04.09.2019 17:19

Letování tištěných spojů, sestavování elektrických obvodů, počítání Kirchhoffových rovnic či programování robota. To není momentka ze středoškolského vyučování, ale ze dne otevřených dveří dětského vědecko-technického kroužku, který běží pod záštitou neziskové organizace Energie jinak. Projekt pro děti od 8 do 13 let se těší čím dál tím větší oblibě, proto organizátoři rozšiřují výuku na starší děti od 14 do 16 let a připravují spolupráci se školami z Přelouče i dalších měst z regionu. Kroužek vznikl z iniciativy společnosti SUMO a Elektrárny Chvaletice, které celý projekt také financují.