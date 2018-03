Veřejnost hodnotí Finanční správu jako profesionální a důvěryhodnou instituci

Průzkum spokojenosti daňových subjektů probíhal v první polovině ledna 2018 mezi 804 respondenty, kteří jsou občany ČR starší 18 let a mají zkušenosti s Finanční správou a s daňovými povinnostmi. Z provedeného průzkumu vyplývá, že nadpoloviční většina těch, kteří se průzkumu zúčastnili, má přehled o svých daňových povinnostech (58 %). Většina dotázaných (71 %) také uvedla, že měli v posledních pěti letech s Finanční správou dobré zkušenosti (viz graf č. 1).

Lidé, kteří byli v posledním roce v osobním, e-mailovém nebo telefonickém kontaktu s pracovníky finančních úřadů, byli v jednoznačné většině (92 %) s ochotou, způsobem jednání, ale i řešením dané záležitosti spokojeni (viz graf č. 2).

Za pozornost stojí také údaj, že 70 % z dotázaných považuje Finanční správu za moderní instituci, která jde s dobou. „Finanční správa připravuje další kroky, které zjednoduší komunikaci pro občany i firmy, a proto také připravuje portál MOJE daně, který umožní občanům a podnikatelům více možností a větší komfort při plnění daňových povinností. Věřím, že po spuštění portálu, budou Finanční správu považovat za moderní i další poplatníci,“ komentuje průzkum Martin Janeček, generální ředitel Finanční správy.

Elektronizace daňových povinností znamená budoucnost komunikace s občany a podnikateli. Toho má docílit právě portál MOJE daně, v rámci kterého vznikne mimo jiné i autentizovaná zóna na způsob internetového bankovnictví, která bude obsahovat řadu důležitých informací a pomůže daňovým poplatníkům zorientovat se v jejich daňových povinnostech. Půjde vlastně o virtuální finanční úřad.

Podle průzkumu by autentizovanou schránku nejvíce ocenili podnikatelé, OSVČ a živnostníci (61 %). Tři čtvrtiny dotázaných by do deseti let uvítaly postupné omezení papírové komunikace s daňovými poplatníky a přechod na elektronické služby (viz graf č. 3).

Finanční správa oslovila také odbornou veřejnost. Oslovili jsme celkem 7 odborných svazů. Jak svazy formulovaly své požadavky, popř. nedostatky stávajících e-služeb, které by daňovým subjektům a jejich zástupcům umožnily samoobslužné vykonávání co největšího množství daňových procesů, se dočtete ZDE.

Psali jsme: Daňová Kobra ukončila vyšetřování podvodu za téměř 800 milionů korun Finanční správa: Daňová přiznání za loňský rok se podávají do 3. dubna Finanční správa: Rozsudek Nejvyššího správního soudu nic převratného nepřinesl Finanční správa: Zajišťovací příkazy zachránily státu desítky milionů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva