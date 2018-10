Veřejný ochránce práv: Senioři se často obracejí na ombudsmanku

Lidé nad 60 let řeší s ombudsmankou především problémy týkající se starobních důchodů a příspěvků na péči. Problémy s příspěvky na péči jsou přitom mnohem častější a senioři si obvykle stěžují na délku vyřizování žádosti, a nebo nesouhlasí s posouzením stupně závislosti na péči.

Bylo by však mylné domnívat se, že lidi nad 60 let trápí jen sociální témata, přestože tvoří největší část problémů. Škála situací, s nimiž se na ombudsmanku obracejí, je velmi pestrá. Je přirozené, že s vyšším věkem lidé častěji přicházejí do styku s lékařskou a lázeňskou péčí. Řada seniorů ale u ombudsmanky hledá pomoc, například když nesouhlasí s postupem stavebních úřadů. Může jít o potíže s výstavbou v sousedství – povolenou nebo nepovolenou, stížnosti na užívání stavby k jinému účelu, než k jakému byla zkolaudována apod. Senioři však řeší i potíže „druhé strany“, tj. jsou v roli stavebníků. Senioři si také častěji stěžují na hluk a hledají pomoc či radu v souvislosti s katastrem nemovitostí.

Stále také platí, že jsou senioři častěji než jiné věkové skupiny lidí cílem nekalých obchodních praktik a mnozí se dlouhodobě potýkají s exekucemi. Zde jsou však možnosti ombudsmanky pomoct jim značně omezené.

autor: Tisková zpráva