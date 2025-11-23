Královéhradecký kraj pracuje na pilotním projektu mobilních ambulancí

Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán, který s ideou mobilních ambulancí v regionu přišel, navštívil odborný veletrh Medica-Compamed 2025 v německém Düsseldorfu. Cílem bylo získat přehled o technickém provedení, provozních nárocích a možnostech přizpůsobení mobilních ordinací podmínkám Královéhradeckého kraje.
„Mobilní ambulance mohou být významnou pomocí pro obyvatele menších obcí, kde je dostupnost lékaře dlouhodobě omezená. Chceme se inspirovat nejlepší evropskou praxí a připravit pilotní projekt, který ověří, jak taková služba může reálně fungovat v našem regionu. Záměr je nicméně jasný – chceme zdravotní péči přiblížit lidem, kteří mají z jakýchkoliv důvodů problém s dostupností či mobilitou,“ říká náměstek hejtmana Jiří Štěpán.
Společně s náměstkem Štěpánem a členy pracovního týmu, který na projektu mobilních ambulancí pracuje, se na německý veletrh vydal také pardubický hejtman Martin Netolický. Cílem pracovní cesty bylo také navázání kontaktu s významnými výrobci mobilních ambulancí. Jedním z nich je turecká společnost Optima Technic se sídlem v Ankaře. Společnost je předním výrobcem mobilních ambulancí, polních nemocnic a dalších vojenských zařízení a své produkty exportuje do téměř 90 zemí světa.
Kraj se podle náměstka Štěpána chce mnohem více soustředit na podporu dostupné zdravotní infrastruktury a řešení nedostatku ambulantních lékařů v některých částech regionu včetně těch, které tvoří tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ).
Mobilní ordinace mohou nabídnout rychlou a flexibilní pomoc pacientům – od základního vyšetření až po specifické odborné služby – a to bez nutnosti dlouhého dojíždění. Mohou se soustředit jak na programy preventivní péče, tak na jednotlivé ambulantní specializace.
„Chceme být připraveni zavést model, který pomůže jak pacientům, tak samotným lékařům. Mobilní ordinace dokážou překlenout období, kdy se do regionu nedaří získat nové lékaře, a zároveň mohou sloužit jako podpora stabilních praxí,“ doplnil náměstek Štěpán.
Projektový tým nyní zpracuje dostupné koncepty a připraví návrh pilotního provozu. Ten by měl vznikat ve spolupráci s odbornou veřejností, zdravotnickými zařízeními i obcemi z území, kde je dostupnost péče nejvíce omezená. Start pilotního provozu je plánován na rok 2026.
Veletrh Medica-Compamed 2025 v Düsseldorfu představuje širokou přehlídku technologií a inovací v oblasti zdravotnictví včetně plně vybavených mobilních ambulancí, diagnostických jednotek či specializovaných výjezdových modulů.
autor: Tisková zpráva