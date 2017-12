Vítězky České Miss 2017 o Vánocích žádné diety nedrží

Od finále České Miss 2017 uběhly tři měsíce a všechny tři vítězky mají za sebou světové soutěže krásy, různé pracovní zakázky i účast na zajímavých akcích. Vánoce jsou pro ně obdobím, kdy si plánují odpočinout a hlavně strávit čas s těmi nejbližšími. Dívky prozradily, na jaké tradice si potrpí, co je o Vánocích čeká i to, že diety o Vánocích nedrží.

Česká Miss 2017 Michaela Habáňová prozradila, že nesnáší změny a je ráda, když jsou každé Vánoce stejné. „Moji rodiče by raději trávili vánoční svátky na naší chalupě v Beskydech, ale my se sestrou chceme být doma a dodržujeme tradice. Stromeček zdobíme vždy 23.12. v noci, protože moje malá sestra stále věří na Ježíška. Na Štědrý den nás všechny vesele budí, že Ježíšek přinesl stromeček. Každoročně pouštíme skořápky po vodě, jestli spolu budeme na blízku celý rok. Poté všichni dohromady snídáme vánočku, kterou nám vždy upeče babička. Po snídani se vydáváme na 8 km dlouhou procházku s rodinou a přáteli. Po návratu zpět domů začneme chystat stůl a společně i s babičkou a dědou usedáme k štědrovečerní tabuli. Nesmí chybět polévka, kapr a bramborový salát, který dělá můj tatínek podle Zdeňka Pohlreicha a je to jediné jídlo, které za celý rok připravuje,“ uvádí s úsměvem Habáňová. „U stromečku po večeři zpíváme koledy a rozdáváme si dárečky. Každoročně sledujeme v televizi Popelku, ale tento rok jí nedávají, takže si ji budeme muset pustit na DVD, protože tradice jsou tradice.“ Česká Miss se průběžně snaží jíst zdravě i sportovat, ale těší se, že o Vánocích si dopřeje pravé vánoční menu a užije si je. Blízko má také k zimním sportům, dříve závodně krasobruslila a nyní trénuje mladé sportovkyně sama.

Česká Miss Earth 2017 Iva Uchytilová považuje Vánoce za nejoblíbenější část roku. „Vánoce vždy trávím s mými rodiči na Vysočině. Těším se, že se všichni sejdeme u jednoho stolu a strávíme spolu nějaký delší čas. Jelikož moje pracovní vytížení mi moc nedovoluje navštěvovat rodinu častěji, budu konečně ráda, že se uvidíme na více dnů.“ Iva ví, že pro krásnou postavu se režim dodržovat musí, ale o Vánocích žádné diety nedrží. „Co se týká diet, tak ty přes vánoční svátky zásadně nedržím. Užívám si Vánoce se vším všudy. Miluji sladké, takže se samozřejmě těším i na cukroví,“ konstatovala vysoká tmavovláska, která se na světové soutěži Miss Earth probojovala z devadesáti dívek mezi 8 nejkrásnějších.

Česká Miss Supranational 2017 Tereza Vlčková slaví Vánoce hned dvakrát. S rodinou o den dříve a následně s přítelem. „Vánoce s rodinou budeme mít už 23. 12., protože ráno na Štedrý den s přítelem odjíždíme do rakouského Nassfeldu, kde spolu oslavíme Vánoce i Nový rok. Samozřejmě kapr, salát ani cukroví nemohou v těchto slavnostních chvílích chybět, takže Vánoce budou určitě bez diety.“ Vlčková dodala, že si žádné předsevzetí nedává, protože je to pro ni jen klišé, a snaží se stanovovat si maximální cíle v průběhu celého roku.

Psali jsme: Finále soutěže České Miss uvidí živě diváci regionalnitelevize.cz Magistrát města Brna rozzářila česká krása, primátor města oficiálně přijal finalistky České Miss Běžte už s tou propagací multikulturalismu do p*dele, vybuchl expolitik, když viděl černošku na české Miss Finové volili Miss a vítězka mnohé překvapila. Jiří X. Doležal v tom vidí zajímavou inspiraci i pro nás

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva