Vláda projednala návrh postupného uvolňování mimořádných opatření

Vládní plán na postupnou normalizaci života v České republice v souvislosti s rozvolňováním preventivních karanténních opatření má pět etap. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky-epidemiology, projednala vláda. První fáze uvolňování je naplánována na pondělí 20. dubna a měla by se týkat provozoven řemeslníků, autobazarů a autosalónů, farmářských trhů a tréninků profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Povoleny budou také svatby s účastí do deseti osob při dodržení specifických hygienických podmínek.

Celý proces, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, by měl prozatím vyvrcholit v pondělí 8. června, kdy by měly být otevřeny i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob. To by znamenalo, že by se k tomuto datu mohly začít bez diváků a v omezeném režimu začít hrát i profesionální soutěže v kolektivních sportech, avšak bez diváků. Harmonogram uvolnění podnikatelských aktivit a dalších činností naleznete zde.

Podobný scénář byl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připraven i pro školy v České republice. Nejprve, od pondělí 20. dubna, budou povoleny individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách při maximálním počtu do pěti osob na jednom místě. Maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách a omezené praktické vyučování bude možné uskutečnit nejdříve po 1. červnu a přijímací zkoušky na střední školy poté až v průběhu června. Scénář zatím počítá také s návratem do škol pouze pro děti 1. stupně základních škol, a to ještě jen v početně omezených skupinách na patnáct dětí a jedno dítě v lavici. Žáci druhého stupně by mohli do školy až v průběhu června, a to opět jen v menších skupinkách formou třídnických hodin. Harmonogram uvolňování opatření ve školství i v podnikatelských aktivitách najdete zde.

Ministři schválili také další nasazení profesionálních vojáků. Příslušníci Armády ČR budou moci nově vypomáhat v případech nedostatku či přetížení zaměstnanců v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, pokud jejich zřizovatelé nebudou schopni potřebné personální kapacity zajistit vlastními silami. Armáda je připravena vyčlenit až 360 vojáků. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany zde.

Vláda schválila také návrh na zajištění péče o děti zaměstnanců Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení. Školní kapacity pro tyto děti musí zajistit krajští hejtmani a primátor hlavního města Prahy, stejně jako už teď museli zajistit péči o děti do 10 let například zaměstnanců bezpečnostních sborů či poskytovatelů zdravotních služeb. Vláda tím chce umožnit zaměstnancům těchto úřadů, kteří jsou v současné době velmi pracovně vytíženi vyřizováním administrativy v souvislosti s pomocí osobám a firmám postiženým koronavirovou krizí, aby se mohli plně věnovat své práci.

Vláda vzala na vědomí informaci Ministerstva zdravotnictví o operativním nákupu zdravotnických prostředků, přístrojů zdravotnické techniky a dalšího vybavení určeného pro poskytovatele zdravotních služeb a další potřebné subjekty v souvislosti s opatřeními k zamezení šíření nemoci COVID-19. Ministerstvo objednalo 359 přístrojů pro umělou plicní ventilaci a 520 kusů termokamer. Celkem 44 kusů plicních ventilátorů již bylo dodáno do skladu Státních hmotných rezerv.

Ministři také souhlasili s poskytnutím materiálního daru Republice Severní Makedonie. Česká republika pošle Severní Makedonii milion ochranných roušek na pomoc se zvládnutím epidemie koronaviru SARS CoV-2.

