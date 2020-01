Vlakem na lyže s ČD Ski v zimní sezóně 2020 – v České republice, na Slovensku i ve Švýcarsku

Po předložení platné jízdenky ČD v českých partnerských skiareálech získají lyžaři slevu 20 % na denní skipas. Ve slovenských skiareálech Ružomberok-Malinô Brdo a Štrbské Pleso a ve švýcarském skiresortu Davos Klosters získají cestující ČD v rámci projektu ČD Ski slevu 20 % na dvoudenní nebo třídenní skipas. Ve skiareálu Lipno na Šumavě v rámci bonusového produktu ČD Yetti nabízí slevu ve výši 30 % na denní skipas pro ty, kteří přijedou na lyže vlakem. České dráhy ve spolupráci s lyžařskou půjčovnou Tatra Ski nabízejí 20% slevu z ceny skipasu v lyžařském středisku Štrbské Pleso.

Vlakem do hor rychle a pohodlně

Do českých skiareálů se lyžaři dostanou z krajských měst nebo regionálních center nejpozději do dvou hodin. Přes noc se lze pohodlně dostat lůžkovým spojem Českých drah nejen do slovenských hor, ale i do srdce alpského lyžování, do švýcarského Davosu – přípojný vlak zastaví v Davos Dorf (horském městečku položeném v nadmořské výšce 1560 metrů), nedaleko lanovky na Parsenn, v 8:50. Lyžařské středisko nabízí českým lyžařům, kteří přijedou vlakem ČD, i zvýhodněnou nabídku ubytování na stránce www.davos.ch/zima.

Na Slovensko se cestující dopraví nejrychleji vlaky SuperCity Pendolino. Do Ružomberku je tento vlak dopraví z Prahy přibližně za 5 hodin, z Olomouce za 3 hodiny nebo z Ostravy za 2 hodiny. České dráhy nabízí také páteční druhý spoj SuperCity Pendolino do Tater. V pátek odjíždí spoj SC 243 Pendolino Košičan v 15:41 z Prahy, z Olomouce v 17:45, z Ostravy v 18:46 – s příjezdem do Ružomberka ve 20:50 nebo na Štrbu v 21:36. Zpět odjíždí spoj SC 240 Pendolino Košičan ze Štrby v 16:27, z Ružomberka v 17:11.

Vlakem ČD na lyže v České republice

Součástí projektu ČD Ski je šest lyžařských areálů v nejvyšších pohořích České republiky:

Krkonoše – Skiareál Harrachov, vlakem na trase Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Harrachov;

Jizerské hory – Skiareál SKI Bižu Tanvaldský Špičák, vlakem na trase Liberec – Smržovka – Tanvaldský Špičák;

Jeseníky – Skiareál JONAS PARK Ostružná, vlakem na trase Olomouc – Hanušovice – Ostružná – Jeseník;

Šumava – Skiareál Ski&Bike Špičák, vlakem na trase Plzeň – Klatovy – Špičák – Železná Ruda;

Krušné hory – Skiareál Vila Pernink, vlakem na trase Karlovy Vary – Nejdek – Pernink.

Nabídka ČD Yetti

Šumava – Skiareál Lipno, vlakem na trase Tábor – České Budějovice – Lipno nad Vltavou.

ČD Yetti nabízí víc

Bonusový produkt ČD Yetti ve skiareálu Lipno nabízí slevu 30 % na denní skipas lyžařům, kteří přijedou do skiareálu Lipno na Šumavě vlakem Českých drah. Voucher pro získání slevy cestující získá bezplatně na pokladně ČD při zakoupení jízdenky. Výhodné lyžování na Lipně využijí především obyvatelé Českých Budějovic a Tábora. Cesta vlakem a návazným skibusem přímo k lanovce trvá z Českých Budějovic necelé 2 hodiny.

Na lyže do Alp

Již třetím rokem mohou lyžaři využít nabídky 20% slevy ČD Ski na dvoudenní a třídenní skipasy ve skiresortu Davos Klosters. Cestu do Davosu lze pohodlně zvládnout přes noc v lůžkovém voze Českých drah. Po vystoupení z vlaku čeká na lyžaře 300 kilometrů sjezdovek všech obtížností v nadmořské výšce nad 2 tis. metrů na jeden skipas.

Mezi čtyřmi skiareály v rámci Davos Klosters se lze pohybovat vlakem Rhétské dráhy, na který platí společný skipas a zastávky jsou hned u nástupních stanic lanovek.

Ceny jízdenek v lůžkovém voze Českých drah ve spoji Ex 337 / EN 466 cílí na české zákazníky, jedna cesta z Prahy (odjezd v 18:02) do švýcarské stanice Sargans (7:23), kde je přestup na přípoj do Landquartu a Davosu (příjezd v 8:50), stojí v třímístném lůžkovém kupé okolo 2 090 Kč (cena vč. švýcarského přípoje do Davosu).

Expres s přímými vozy do Curychu začíná svou jízdu ve stanici Praha-Holešovice v 17:46, z pražského hlavního nádraží pak odjede v 18:01. Do Curychu vlak přijede v 8:20 ráno druhý den. V opačném směru z Curychu vlak odjíždí ve 21:40 a na pražské hlavní nádraží přijíždí v 10:56 následujícího dne. Cílovou stanicí je v Praha-Holešovice. „Na českém území je možné do vlaku přistoupit kromě Prahy také i v Táboře, Českých Budějovicích, Velešíně, Kaplici a Rybníku, ve Švýcarsku cestující můžou vystoupit vedle Curychu také v Buchsu poblíž hranic s Lichtenštejnskem nebo v Sargansu, odkud navazují přípoje do Churu, Svatého Mořice, do střediska Arosa Lenzerheide, ale především směrem do horského kantonu Graubünden se střediskem Davos Klosters,“ říká Aleš Kučera manažer projektu ČD Ski.

Přímý lůžkový vůz řady WLABmz z Prahy do Curychu pojede v jízdním řádu 2020 mimo období několika výluk. Cestující si mohou vybrat v lůžkových vozech mezi kategoriemi triple (třímístný oddíl), double (dvoumístný oddíl) nebo single (jednomístný oddíl) a v provedení economy (s umyvadlem) nebo Deluxe (se sprchou a WC přímo v oddíle).

Zjednodušený jízdní řád nočního vlaku Praha – České Budějovice – Curych s přípojem do Davosu (platí od 15. prosince 2019) tam (Ex 337 / EN 466) stanice zpět (EN 467 / Ex 330) 17:46 Praha-Holešovice 11:10 18:01 Praha hl.n. 10:56 20:06 České Budějovice 8:52 22:07 – 01:05 Linz Hbf 4:55 – 6:35 07:23 Sargans 22:37 08:20 Zürich HB 21:40 navazující spoje Rhétských drah 7:33 Sargans 20:27 21:32 7:41 – 7:47 Landquart 20:13 – 20:19 121:13/21:22 21:13 – 21:22 8:53 Davos Dorf 19:06 20:03 20:04

Pozn. V průběhu února a března 2020 jsou na trase přímého lůžkového spoje plánovány výluky.

Výhodné lyžování na Slovensku

Na Slovensku nabízí v rámci programu ČD Ski slevu na skipas skiareál Ski&Bike Ružomberok-Malinô Brdo ve Velké Fatře a resort Štrbské Pleso.

Ružomberok – Ski&Bike Ružomberok-Malinô Brdo, vlakem na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Ružomberok

Resort Štrbské Pleso, vlakem na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Štrba

Díky spoji SuperCity Pendolino mají Čechy a severní Morava nejrychlejší spojení do Štrby pod Vysokými Tatrami s návazným přípojem na Štrbské Pleso a skiareálu na svazích Soliska. České dráhy připravily pro zájemce o lyžování na Štrbském Plese nabídku přímo v lyžařském areálu formou benefitu 20% slevy z ceny 2denního skipasu. Cestující ČD s platnou rezervací mají možnost zapůjčit si v půjčovně Tatra Ski na 2 dny lyžařský set (kvalitně připravené lyže, hůlky, boty) s tím, že uhradí pouze 1. den půjčovného ve výši 22 eur. Při zapůjčení lyžařského setu Tatra Ski získají cestující ČD možnost nákupu zvýhodněného 2denního skipasu v pokladně půjčovny Tatra Ski proti odevzdané rezervaci na spoj z ČR do Štrby.

Podrobné informace o projektu ČD Ski, podmínkách čerpání slev a tipy na spojení a výhodné jízdenky jsou k dispozici na www.cd.cz/cdski.

