Vojenské lesy a statky zvou trubače do soutěže Parforzní kňour

Ta je již tradiční součástí akce ČLOVĚK, LES A ZVĚŘ - chovatelské přehlídky trofejí z Doupova, který je jednou z největších ucelených honiteb v Evropě. Akce se tradičně těší velkému zájmu mysliveckých trubačů, v loňském roce se jí účastnila bezmála stovka interpretů. Příslibem pro budoucnost v této souvislosti je fakt, že o soutěž každoročně projevuje zájem stále více trubačů v „mládežnické“ kategorii.

Zájemci se mohou hlásit do následujících kategorií – soutěž souborů, soutěž souborů do 18 let, soutěž sólistů, soutěž sólistů do 18 let a také soutěž dvojic sólistů.

Uzávěrka soutěže je 18. května 2018, propozice, formulář přihlášky a další informace najdete ZDE

autor: Tisková zpráva