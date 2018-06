ZP 211 ví, jak dětem uchovat krásný a zdravý úsměv po celý život

Proto se naše pojišťovna stala hlavním partnerem Dětského úsměvu, který do školek, škol a dětských domovů přiváží hravý kurz dentální hygieny.

Dětský úsměv, to je ztělesněná radost – a také název unikátního projektu Českého zeleného kříže, který v ČR vznikl po vzoru úspěšného preventivního programu ze Švýcarska. Cílem Dětského úsměvu je vštípit dětem pozitivní vztah ke správné zubní hygieně, aby si uchovaly zdravé a krásné úsměvy, pokud možno po celý život.

Kdo se o svůj chrup řádně nestará, riskuje nejen zubní kaz, paradentózu a horké chvilky v zubařském křesle, ale i pozdější rozvoj nebo zhoršení závažných nemocí, jako je diabetes nebo infarkt. S prevencí je lepší začít v dětství než až v dospělosti potom, co už problémy nastaly.

To jsou pádné argumenty, proč by si děti měly osvojit správné návyky čištění zubů ideálně už v předškolním věku.

A v jakém stavu se chrup českých dětí vlastně nachází? České statistiky přináší alarmující data. Z údajů Výzkumného ústavu stomatologického vyplývá, že přibližně 50 % pětiletých dětí v ČR zažije, jaké to je mít zubní kaz. Oproti švýcarským, finským nebo dánským dětem mají ty české ve věku 12 let 2,5krát více zkažených zubů. Stomatoložka Hana Zallmannová k tomu říká:

„Výsledky vyplynuly z posledního průzkumu, který v Čechách proběhl v roce 2008 – novější údaje k dispozici nejsou. Není bohužel příliš pravděpodobné, že se situace významněji změnila.“

Zatímco dospělým v průměru stačí tři návštěvy dentálního hygienisty, aby se naučili, jak mají o své zuby pečovat, u dětí je klíčem k úspěchu poutavá forma praktického nácviku, a především důsledné opakování celého postupu. Dětský úsměv se ve vybraných MŠ a ZŠ stává pravidelnou součástí běžného rozvrhu – profesionálně vyškolené lektorky zavítají do každé školy celkem šestkrát během jednoho školního roku.

Kromě opakovaného praktického nácviku čištění zubů se lektorky věnují i teorii. Srozumitelnou a hravou formou dětem vysvětlí, jaká je souvislost mezi výživou, účinnou zubní hygienou a vznikem zubního kazu a paradentózy. Lektorky pracují s dětmi interaktivní formou - používají modely zubů, obrázky, výukové omalovánky a kvízy, aby dětem názorně předvedly, že čištění zubů je vlastně zábava, když se ví, jak na to. Systematičnost výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba.

„Projekt Dětský úsměv v Česku úspěšně funguje už 18. rokem a lektorky za tu dobu proškolily přes 30 tisíc dětí z celkem 113 škol, školek a dětských domovů po celé republice,“ hodnotí dosavadní průběh preventivního projektu MUDr. Zallmannová, která stojí za spuštěním Dětského úsměvu v českém prostředí. Preventivní program slaví úspěchy i ve spolupráci se žáky s poruchami autistického spektra, kde jsou do projektu zapojeni i vychovatelé a rodiče. Děti s těžší formou autismu tak nemusí podstupovat ošetření v celkové narkóze, což je v případě výskytu kazů nutností.

„Zapojení naší pojišťovny do existujícího projektu Dětský úsměv je sice letošní novinkou, ZP 211 se nicméně v moderní prevenci kazivosti dětských zubů angažuje už dlouhodobě,“ dodává Denisa Kalousková, ředitelka marketingu.

S naším partnerem - pojišťovnou Ergo jsme do světa vypustili mobilní aplikaci Super Zoubek, která děti zábavnou hrou motivuje ke správné a pravidelné zubní hygieně. V rámci preventivního programu pro děti přispíváme pojištěncům na nácvik dentální hygieny u dentálního hygienisty, do kterého spadá i účast dítěte do projektu Dětský úsměv. Veškeré podrobnosti o příspěvcích a preventivních programech naleznete na našem webu.

Více informací o Dětském úsměvu a o tom, jak se do projektu může zapojit i vaše dítě, školka nebo škola, se dočtete na oficiálních webových stránkách.

Aplikace Super Zoubek je zdarma dostupná pro iOS a Android.

autor: Tisková zpráva