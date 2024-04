„Bílí Evropané nahrazeni migranty. Záměrně.“ A zapojil se Elon Musk

reklama

Nizozemská pravicová komentátorka Eva Lotte Louise Vlaardinerbroeková promluvila na setkání konzervativních sil CPAC a na sociálních sítích napsala, že svými slovy vzbudila značný poprask především v mainstreamových médiích. Na konferenci v Maďarsku totiž EU označila za totalitní a prohlásila, že jediným řešením je totální zničení této instituce.

„Tady to je! Celý projev, který jsem přednesla na CPAC v Maďarsku, po kterém establishment ztrácí zdravý rozum,“ napsala ke svému projevu na sociální síti X.

„Řekla jsem velkou pravdu. Velké nahrazování (bílých občanů migranty z odlišných kultur – pozn. redakce) už není jen teorií. Je to realita. Bílí Evropané jsou ve svých zemích nahrazováni stále zrychlujícím se tempem a bude to znamenat konec naší civilizace, pokud věci nezměníme,“ nechala se slyšet Louise Vlaardinerbroeková.

„V Londýně byli pobodáni čtyři lidé v časovém rozpětí pouhých 42 hodin. V Paříži se stovky afrických migrantů bouřily v ulicích. A v Brigelotu, také ve Francii, byl do základů vypálen další kostel. A to, dámy a pánové, jen pár incidentů za pár dní na našem krásném kontinentu. Ale všichni víme, že tyto incidenty už nejsou incidenty. Jestli je jedna věc jistá, je to, že víme a naše vlády také vědí, že existuje souvislost mezi masovou migrací a zločinem,“ pronesla konzervativní komentátorka na konferenci.

Nová evropská realita je podle jejího názoru plná znásilňování, útoků nožem, střelby na ulicích, vraždění, a to dokonce i formou stínání hlav.

Tuto situaci podle ní předvídal už Samuel Huntington ve své knize o Střetu civilizací před čtvrt stoletím, když psal, že příští velký konflikt se neodehraje mezi bohatými a chudými, ale mezi lidmi patřícími k různým kulturním entitám.

„A nejhorší na tom je, že se nám jako společnosti zdá, že jsme k tomu začali být lhostejní. Když další bílý chlapec nebo bílá dívka zemře rukou imigranta, můžeme kroutit hlavou. Mohli bychom si povzdechnout. Můžeme se dokonce na minutu nebo dvě zlobit. A pak pokračujeme ve svém životě,“ poznamenala Vlaardinerbroeková.

„Opravdu přijímáme novou realitu, kterou pro nás naši globalističtí vůdci mají na mysli?“ zeptala se.

Pokud evropská společnost půjde dál po stejné cestě, je podle komentátorky odsouzená k zániku.

„A to je to, že pokud se nic nezmění, pokud nezačneme vážně bojovat za náš kontinent, za naše náboženství, za naše lidi, naše země, pak tato doba, ve které žijeme, vejde do dějin jako doba, ve které západní národy již nemusely být napadeny nepřátelskými armádami, aby mohly být dobyty. Tato doba se pak zapíše do dějin jako období, kdy vetřelce aktivně pozvala zkorumpovaná elita. A nejenže tato zkorumpovaná elita pozvala nepřítele dovnitř, ale donutila za to zaplatit i původní obyvatelstvo. Každý, kdo má oči, to vidí,“ hřímala u řečnického pultíku.

Poté předložila několik čísel. Neprozradila však, ze kterých zdrojů cituje.

Amsterdam podle ní v současnosti tvoří 56 % migrantů. Haag, 58 % migrantů. Rotterdam, téměř 60 % migrantů. „A samozřejmě většina těchto přistěhovalců pochází z nekřesťanských, nezápadních afrických a blízkovýchodních zemí. Závěr? Ve většině našich měst je nizozemská populace již přečíslena,“ prohlásila.

V Londýně podle ní žije 54 procent migrantů a v Bruselu je to podle jejího názoru dokonce 70 procent. Z toho lze podle ní dovodit, že původní obyvatelstvo Evropy už je nahrazováno migranty, i když to vládnoucí třída v EU popírá.

A to je podle ní také důvod, proč evropské elity nenávidí Maďarsko. Mají totiž šanci srovnat starý evropský stát s malým množstvím migrantů na jedné straně a státy s mnoha migranty na straně druhé. Mohou porovnat, jak se v těchto dvou odlišných typech zemí žije.

„Jejich vizí budoucnosti je neoliberální, nepoznatelná Evropa, kde se každé město stává něčím podobným Bruselu, ošklivým, špinavým, nebezpečným, nulovou sociální soudržností, kde se budovy neustále staví a zdá se, že nikdy, nikdy nebudou dokončeny,“ popsala svůj pohled na počínání bruselských byrokratů.

A právě kvůli tomuto chování musí být podle jejího názoru EU zničena. Jinak zničí staré evropské národy.

Pozastavila se také nad tím, že stejní bruselští úředníci dnes volají po obhajobě suverenity Ukrajiny.

„Není to legrační, jak ti samí lidé, kteří narušují naši národní suverenitu a rádi to dělají, to všechno dávají tamním eurokratům, že tito lidé nám nyní říkají, že musíme utratit miliardy a miliardy eur na národní suverenitu Ukrajiny?“ ptala se. „Je to vtip, upřímně, a je to dost nemocný, drahý a nebezpečný vtip,“ vyložila svůj pohled na věc. A vysloužila si potlesk.

Majitel sociální sítě X Elon Musk zašel v úvahách o přílivu migrantů nejen do Evropy ještě dál.

„Problém s ‚teorií velké náhrady‘ je v tom, že neřeší základní problém nízké porodnosti. Rekordně nízká porodnost vede k populačnímu kolapsu v Evropě a ještě rychlejšímu populačnímu kolapsu ve většině Asie. Imigrace je v Asii nízká, takže žádná ‚náhrada‘ neprobíhá, země se prostě zmenšují. Pokud se to neobrátí, pak všechny země na Zemi s nízkou porodností budou prázdné od lidí a upadnou do záhuby, jako pozůstatky mnoha dávno mrtvých civilizací,“ napsal Musk na síti, kterou vlastní.

