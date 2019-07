Zámecký lesopark opět rozzáří Sázavafest

Znáte festival, kde se budete cítit jako králové a královny? Festival odehrávající se v zámeckých komnatách? A co takhle v zámeckém lesoparku? Ve Světlé nad Sázavou se ve dnech 25. – 27.7.2019 uskuteční již 19.ročník jednoho z největších festivalů u nás, Sázavafest. Pořadatelé letos přichystali to nejlepší z české hudební scény a přizvali tradičně i několik zahraničních interpretů.

Po loňském úspěchu letos do Světlé zavítá opět legendární kapela Kryštof v čele s Richardem Krajčem. Nemohou chybět ani populární Tři sestry, Rybičky 48, David Koller, Jelen, Marek Ztracený, Mirai, Škwor, Wohnout, UDG či Marpo & Troublegang. Po vyprodaném lednovém koncertu v O2 aréně se na hlavní stage představí také kapela Divokej Bill. Jako zástupce zahraniční scény lze uvést kapelu mnoha národů, N.O.H.A.. V pátek se představí hvězda devadesátých let, kapela Twenty 4 Seven z Nizozemí. Z Maďarska nás navštíví také divoši Firkin, z Německa Wally Warning a zazpívá nám také Adam Leon ze Spojeného Království. Od našich sousedů ze Slovenska přijede slavice Jana Kirschner, I.M.T. Smile a Majk Spirit. Na Muzikus stage se můžete opět těšit na několik vystoupení Na Stojáka, autorské čtení Michala Viewegha i vystoupení mnoha talentovaných zpěváků, zpěvaček či kapel.

Pro milovníky tance je připraven Dance house. Zde se budou o zábavu po celou noc starat ti nejlepší DJs. Ze sedaček diváky zvedne například DJ Andrea Pomeje, DJ Pavel Cejnar, DJ Enrico nebo Tommy Rogers & Peet. Nový obří taneční stan s kapacitou až 1 000 osob byl vyroben speciálně pro Sázavafest na míru. Bude k dispozici po celé 3 noci, pro všechny návštěvníky, kteří se nespokojí s celým dnem plným skvělého programu a skákání s oblíbenými interprety, ale touží se odreagovat a protančit také všechny noci.

Rodinky s dětmi jistě potěší tradiční Family Fun Zóna, která se postará o skvělou zábavu nejen vašich ratolestí. Po loňském úspěchu se zde můžete potkat opět s My Little Pony, vyfotit se s postavami ze Star Wars a dalšími. Letošní novinkou bude aktuální hit od Disney, sochy Avengers. Po celou dobu se o Vás postarají naši milí moderátoři, kteří mají připravený bohatý program a spoustu soutěží pro Vaše děti.

Našlápnutou energii festivalu přináší již počtvrté generální partner festivalu, společnost EP ENERGY TRADING, prodejce elektřiny a plynu do domácností a firem.

Přijeďte si po roce opět užít spoustu zábavy v příjemném prostředí. Nenechte si ujít jeden z nejlepší festivalů léta s 90ti účinkujícími! Veškeré informace naleznete ZDE.

Psali jsme: Na SÁZAVAFEST za stovku Kryštof roztančí SÁZAVAFEST Světlá nad Sázavou zve na tradiční masopustní průvod Ženská věznice ve Světlé nad Sázavou oslaví 15 let od svého vzniku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva