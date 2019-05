Zemřel Jan Rulec, kapitán českého automobilového průmyslu

Mladý Jan Rulec po ukončení vysoké školy nastoupil do své první automobilky, LIAZU, v roce 1980. Začal pracovat jako mistr na montáži vozidel, později na jejich repasi. Díky své pověstné náročnosti sám k sobě i svému týmu se následně vypracoval na vedoucího útvaru kontroly kvality. Protože mel skvělé technické znalosti i organizační talent, stal se brzy vedoucím výrobního úseku a na této funkci prožil většinu pracovního života v LIAZu.

V 90. letech se stal ředitelem výrobního závodu v Mnichově Hradišti. Byla to těžká doba, kdy celý průmysl výroby nákladních vozů zažíval hlubokou krizi. Jan Rulec usiloval o větší samostatnost závodu v Mnichově Hradišti a o to, aby závod mohl lépe a pružněji reagovat na měnící se požadavky trhu. Spolu se svými kolegy proto také připravoval privatizační projekt, který by tomuto závodu zajistil možnost orientace na perspektivní segmenty trhu. Financující banka se však dohodla se Škodou Plzeň a umožnila jí tím privatizovat LIAZ, stejně jako TATRU. Poté Jan Rulec z LIAZu odešel a několik let působil ve společnosti Autoservis Klatovy.

V roce 1997 uspěl ve výběrovém řízení na místo výrobního ředitele akciové společnosti Karosa Vysoké Mýto. Protože společnost patřila francouzskému Renaultu, začal se intenzivně učit francouzsky a přebral řízení výroby v dynamicky se rozvíjející společnosti. S rodinou se přestěhoval do Vysokého Mýta, kde později se svou ženou Hanou postavili dům. V Karose patřil k nejvíce respektovaným tahounům celkové přestavby a modernizace podniku a měl lví podíl na tom, že se z Karosy stal v roce 2003 nejmodernější závod na výrobu autobusů v Evropě. Jan Rulec byl nekompromisní v plnění zvyšujících se požadavků na kvalitu autobusů, plnění vzrůstajících výrobních plánů a integraci Karosy do výrobního sytému mateřského Renaultu, později Iveca. Byl přísný nejen ke svému týmu, ale zejména sám k sobě. Jeho úsilí, pracovitost i výsledky mimořádně vysoce hodnotili a oceňovali nejen kolegové, ale i všichni jeho nadřízení od generálních ředitelů Karosy (později Iveca Czech Republic) až po nejvyšší vedení mateřského koncernu.

Na konci roku 2013 Jan Rulec poprvé zápasil, prozatím vítězně a potají, s rakovinou. Rozhodl se proto svou náročnou práci opustit. Po pár týdnech odpočinku a léčby se však rozhodl přijmout další velkou profesionální výzvu a jako výrobní ředitel se zapojil do záchrany Tatry. Opět se se svou ženou přestěhoval a s plným nasazením se vrhl do práce. V Tatře Jan Rulec s přehledem organizoval novou výrobu, postupně modernizoval a přestavoval výrobní úsek a vedl svůj tým k vyšší kvalitě aut i k reorganizaci systému výroby. Měl velký podíl na tom, že stejně jako dříve Karosa, i Tatra se začala opět výrazně prosazovat nejen na domácím, ale i na náročných zahraničních trzích.

Tatru opustil na počátku roku 2016, vrátil se do Vysokého Mýta a v nedaleké Chocni se ujal řízení podniku na výrobu plastových komponentů pro automobilový průmysl, průmysl zemědělských a stavebních strojů Composite Components. Významně se podílel na technologickém rozvoji podniku a zásadním způsobem ovlivnil nastupující generaci mladých manažerů.

V létě 2018 na něj podruhé zaútočila zákeřná nemoc, kvůli které musel svou práci přerušit. Počátkem letošního roku se ale na své místo vrátil. Třetí útok zákeřné nemoci se mu ale odvrátit nepodařilo. Zemřel v sobotu 18. 5. ve věku 63 let.

Petr Rusek, předseda představenstva TATRA TRUCKS, k odchodu Jana Rulce uvádí: „Dovoluji si jménem jeho spolupracovníků, naší společnosti i českého průmyslu Honzovi Rulcovi poděkovat za to, co dokázal. Byl opravdovým Kapitánem českého průmyslu. Čest jeho památce.“

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka TATRA TRUCKS zaměstnává více než 1000 lidí a dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku TATRA METALURGIE zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství.

Psali jsme: Na veletrhu IDEX 2019 v Abu Dhabí poutaly velkou pozornost exponáty českých a slovenských firem holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a společnosti TATRA TRUCKS TATRA TRUCKS gratuluje slavnému cestovateli Miroslavu Zikmundovi ke 100. narozeninám Kopřivnická TATRA TRUCKS má za sebou rok plný novinek a nových projektů Společnost TATRA TRUCKS získala dvě prestižní ocenění: Tradiční česká značka a Značka, na kterou jsou Češi nejvíce hrdí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva