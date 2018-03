Zlínský kraj: Cena Salvator zná letošní hrdiny

V kategorii Občan zvítězila jednasedmdesátiletá Zdenka Wasserbauerová z Otrokovic, bývalá účetní, kterou před patnácti lety zasáhla zpráva o onemocnění jejího vnuka leukémií. To ji vedlo k odhodlání shánět jedince do registru dárců kostní dřeně. Dosud získala přes 12 800 dárců, aniž by za to byla nějak finančně kompenzována. Samotná vítězka dříve prozradila: „Za to, že se náš vnuk uzdravil a že jsme nemuseli prožívat smutek jako jiné rodiny, tak tomu životu mám co vracet. Vezmu prášek, namažu koleno a jdu shánět další dárce“

Mezi hrdiny mladšími, v kategorii Dítě, dominoval šestnáctiletý student otrokovického gymnázia Tadeáš Herentin. Během lekce anglické konverzace poskytl první pomoc svému lektorovi, kterého postihl infarkt. Bez zaváhání stabilizoval polohu muže a udržoval jej při vědomí, zavolal záchrannou službu a tlumočil rozhovor mezi pacientem a lékařem.

Vítěznou trofej hrdinství získala v kategorii Projekty pacientská organizace Mamma Help, která již jedenáct let bezplatně nabízí poradenství a podpůrnou péči ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám. Pacientkám v centru pomáhají terapeutky, jež mají osobní zkušenosti s nemocí. Organizace navíc úzce spolupracuje s onkologickým oddělením krajské nemocnice.

Letos se podruhé udílelo i ocenění v kategorii Dárce, které je určeno jedinci s početným darováním krve, krevní plazmy či kostní dřeně. Cenu předala MUDr. Jana Pelková.

Poslední oceněnou se stala vrchní sestra klinického onkologického centra krajské nemocnice Bohumila Vojtová, která obdržela Cenu Zlínského deníku.

I v tomto ročníku byli přítomni svědky neuvěřitelných činů a skutků hrdinů. Po téměř celoročním úsilí realizačního týmu Ceny Salvator 2017 se opět ukázalo, že lidé Zlínského kraje na dobrosrdečnost a statečnost druhých nezapomínají.

Cena Salvator je oceněním udělovaným již od roku 2003. Cílem projektu je poukázat na činy, které pomáhají a zachraňují životy. Celá akce je od svého počátku v organizačních rukou studentů Univerzity Tomáše Bati za finanční podpory Zlínského kraje. Více informací o projektu a soutěžních kategoriích lze najít u nominačních boxů a webu www.cenasalvator.cz.