„Zneuznaný člověk, šlápl jsem na kuří oko.“ Konflikt v ODS

V řadách ODS funguje iniciativa Česko.plus, která krátce řečeno chce zejména modernizaci Česka, na podporu růstu a inovací. Zaměřuje se zejména na digitalizaci státní správy a také na trh s bydlením. Jedním z viditelných představitelů platformy je právník Ondřej Šimíček, dalším pak místostarosta Ostravy Jih Radim Ivan.

Právě ten nedávno vytáhl proti „strejcokracii“ ve své vlastní straně. Poznamenal, že ta se nedá vyvrátit jen tím, že na fotkách z mítinků budou mladí lidé. Ve vedení ODS to zásadní podle Ivana buď nechápou, nebo pochopit nechtějí. „Strejc není věk. Strejc je stav mysli,“ říká Ivan.

A přidal definici: „Strejc odmítá nové přístupy, hlídá staré pořádky a bojí se moderní doby. Nechce se učit. Má jasno. Všude byl, všechno zná. Mladé dá na kandidátku, aby vypadal svěže. Ženy, aby ‚to dobře vypadalo‘. Na exkurze chodí hlavně proto, aby se vyfotil, jak se na něco dívá. A pak se těší na chlebíčky. Problémy řeší nalitím peněz. Strejc nemá rád ambice. Kritiku bere jako útok. Nepotřebuje zpětnou vazbu. Moc podle něj znamená lístky na filharmonii, místo v dozorčí radě a pocit důležitosti. Strejc se nestřídá. Nedokáže už oslovit nové voliče. Ale drží se funkcí, i když okolo rostou nové strany jako houby po dešti. A hlavně – nikdy se nepodívá do zrcadla.“

Dodal, že pravým opakem strejce byl zesnulý Jaroslav Kubera. „Liberál s konzervativními hodnotami. Nebál se nových témat. Měl nadhled i humor. Jeho heslo ‚žít a nechat žít‘ mě provází dodnes,“ vzpomenul Ivan na senátora. Ovšem hlavním smyslem sdělení byla evidentně propagace faktu, že do Česko.plus se přidal bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Ivan podle svého mínění ale ve straně někomu šlápl na kuří oko. Soudí tak z toho, že ho dlouholetý poslanec ODS Marek Benda označil za „zneuznaného člověka z Ostravy“ v rozhovoru pro CNN Prima News.

„Pokaždé si do nás kopne. Jako novináři ho milujete, protože je to někdo zevnitř ODS, kdo tam nemá žádnou funkci, ale zato s chutí chodí a říká, jak všichni nahoře to děláme špatně. Nezbývá nic jiného, než aby kandidoval, vyhrál volby uvnitř strany, převzal ODS a pak může přicházet s nějakou jinou, progresivističtější představou ODS,“ vyjádřil se k místostarostovi Ostravy Jih Marek Benda.

A k vedení ODS ještě dodal: „Myslím si, že vedení je velmi vyvážené. Máme tam šedesátníky Petra Fialu, Zbyňka Stanjuru, máme tam padesátníky, dneska tam máme nově i dvaačtyřicetiletou Evu Decroix. Není pravda, že to je strejcokracie, a nevím, proč bych se měl zabývat výrokem jednoho zneuznaného člověka z Ostravy,“ sdělil Benda.

„Strejcové si myslí, že vliv ve straně se získává funkcí. Pravda? Opravdový vliv vzniká z důvěry lidí, síly myšlenky a odvahy říkat věci nahlas,“ vzkázal Ivan a ještě podotkl: „Jsem předsedou jednoho z největších sdružení v celé ODS, členem regionální rady. Ale chápu, že to v Praze nejde vidět přes zakouřená okna poslaneckého klubu.“

Ohledně Bendova návrhu, aby šel kandidovat, se Radim Ivan vyjádřil také. A to zamítavě. Kandidovat hodlá znovu na svůj post v Ostravě Jih, s argumentem, že chce dotáhnout změny, které připravil ve svém prvním funkčním období. „Pustím se do dalších reforem, pokud lidé a koaliční partneři zhodnotí, že jdeme dobrým směrem. Nechci zabíhat do podrobností, ale jedná se o novou výstavbu, rekonstrukce školských budov, doplnění služeb do sídliště, revitalizace veřejného prostoru a především vyřešení ubytoven. Vše je na dobré cestě,“ vysvětlil.

Na další etapu bude prý připraven, až dokončí tuto. „Nechci nikdy kumulovat funkce. Pokud mám čas navíc, tak se věnuju svému projektu Fantasy Academy. Další funkci zároveň nechci a ani by nebylo fér ji vykonávat. To se budu aspoň částečně držet v jiném světě. Myslím si, že to je zdravé,“ vzkázal těm, kdo ho chtějí vidět v parlamentu.

A nesouhlasí také s tím, že by ODS byla konzervativní stranou. „ODS je liberálněkonzervativní strana. Liberalismus není progresivismus,“ namítá. Za liberalismus považuje podporu volného trhu a podnikání, důraz na individuální svobodu a odpovědnost, omezený stát a nízké daně a otevřenost k inovacím a změnám, např. v ekonomice, technologiích i jinde. Z konzervatismu si pak místostarosta chce brát důraz na tradice, rodinu, národní identitu a kulturní kontinuitu, respekt k právnímu státu a řádu, opatrnost vůči radikálním sociálním experimentům a skeptičtější postoj k rychlým kulturním nebo společenským změnám.

„Liberálně konzervativní strana typicky: Podpoří podnikatele, živnostníky a inovace, ale zároveň chce zachovat tradiční hodnoty společnosti. Je skeptická k velkému přerozdělování peněz, ale nechce plně rozbít sociální stát. Chce modernizovat stát, ale ne na úkor identity nebo stability. V českém kontextu: Například ODS se označuje jako liberálně konzervativní strana. To znamená, že podporuje trh, svobodu a podnikavost, ale zároveň má respekt ke kulturním hodnotám, řádu a stabilitě,“ poznamenal Radim Ivan.

