Zlínský kraj: Seminář poradil, jak pomoci lidem v zadlužení

O aktuálních možnostech pomoci lidem, kteří se dostali do dluhové pasti, přednášela dnes šedesáti pracovníkům sociálních odborů městských úřadů a poskytovatelům sociálních služeb Tereza Ševčíková, vedoucí občanské poradny Pod křídly ve Valašském Meziříčí.

Seminář zahájila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor, která přítomným poděkovala za to, že se poradenskou činností věnují lidem sociálně ohroženým a také usilují o zvýšení jejich finanční gramotnosti.

Lektorka Tereza Ševčíková konstatovala, že za poslední dva roky se významně změnila legislativa, neboť ještě donedávna mohl v oblasti půjček působit kdekdo mimo bankovní sektor. Od prosince 2016 musí mít každý, kdo poskytuje půjčky, licenci České národní banky. Od května letošního roku navíc má každý věřitel povinnost prokazatelně zjistit, že klient je schopen své závazky splácet.

Dramatický nárůst zadluženosti způsobil podle Terezy Ševčíkové fenomén mikropůjček do 5 tisíc korun. „Klienti mají běžné úvěry, které najednou z nějakého důvodu nestíhají splácet, sáhnou na mikropůjčku a to jim takříkajíc zlomí vaz, protože úrok narůstá do výše 1000% RPSN," upozornila na nebezpečí této léčky poradkyně.

A právě o možnostech, jak pomoci lidem, kteří se ocitli v dluhovém kolotoči a také o nástrojích, jak zvyšovat finanční gramotnost občanů ohrožených sociálním vyloučeným, byli informováni účastníci semináře, který uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje – oddělení organizačních činností a neziskového sektoru Kanceláře hejtmana ve spolupráci s Občanskou poradnou Pod křídly, členem Asociace občanských poraden České republiky.

autor: Tisková zpráva