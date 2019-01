Zoo Brno: Jihoameričtí jaguarundi schovávají mládě

Jedinou výjimku udělala před několiak dny, kdy se uskutečnila první prohlídka malého přírůstku. Veterinář zjistil, že se jedná o samečka, který krásně prospívá – při prvním vážení měl přes půl kilogramu. Chovatelé mu vybrali jméno Conkon.

V Zoo Brno chovají jaguarundi od roku 2009. První úspěšný odchov se podařil o šest let později. V listopadu 2015 se samici Fioně a jejímu tehdejšímu partnerovi Foxovi narodila dvojčata. Po radosti ze zdravých koťat nicméně následovalo čekání na potomky a výměna chovného kocoura. Fox odešel do zaslouženého důchodu a vedle Fiony ho nahradil mladší Chaco.

Podobnou zkušenost jako brněnská zoo mají s tímto druhem i další chovatelé. Zvířata spolu žijí harmonicky, ale mláďata se rodí spíš vzácně a často se opakuje situace, kdy se pár rozmnoží pouze jednou. Možnou příčinou komplikací je značná příbuznost jedinců v evropských zoologických zahradách, zakladatelů chovu totiž bylo málo a novou krev je obtížné získat.

V Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) chovají jaguarundi čtyři instituce – Brno, Děčín, Ostrava a Praha, a od roku 2015 se v žádné z nich koťata nenarodila. Zoologové ze všech institucí se proto dohodli, že s podporou vedoucího Komise UCSZOO pro malé kočky provedou výměnu chovných samců a budou doufat v oživení stagnující reprodukce. Velké stěhování se uskutečnilo v polovině října, kdy se pražský kocour přesunul do Ostravy, ostravský do Brna a brněnský Chaco zamířil za nevěstou do Prahy.

Narození kotěte v brněnské zoo o pouhý měsíc později bylo proto pro chovatele obzvlášť velkým překvapením, protože březost trvá u jaguarundi asi 2,5 měsíce. Na samicích jaguarundi je navíc březost velmi špatně pozorovatelná a k významné změně chování dochází u Fiony až těsně před porodem.

„Možnost spolupráce, kterou českým a slovenským zoologickým zahradám poskytuje dobře fungující regionální unie, je v rámci Evropy velká vzácnost, kterou nám kolegové z jiných zemí často závidí. Narození kotěte v Brně považujeme za dobré znamení a doufáme, že se jeho tatínek Chaco předvede i v Praze, a další malí jaguarundi budou následovat,“ okomentovala výměnu samců kurátorka Dorota Gremlicová.

„Vzhledem k tomu, že se Fiona pečlivě věnuje mateřským povinnostem, původně ostravský kocour, který se u nás námluv nejspíš nedočká, se pravděpodobně brzy vydá na další cestu, aby se do oživování chovu jaguarundi mohla zapojit také děčínská zoo,“ doplnila Gremlicová.

„Jaguarundi jsou, na kočky, neobvykle upovídaní. Komunikují spolu širokou škálou zvuků od předení a prskání až po téměř ptačí hvízdání a švitoření. Jsou aktivní přes den a loví obratlovce do velikosti vačice nebo pásovce, nepohrdnou ani ještěry a hady a příležitostně rybaří,“ uvedla kurátorka chovu savců Zoo Brno Dorota Gremlicová.

Jihoameričtí jaguarundi jsou nejblíž spříznění s pumami a gepardy a od ostatních malých koček se svým vzhledem nápadně odlišují. Jejich srst je jednolitě vybarvená, odstíny přechází od žlutavé přes rezavou až po temně hnědo černou, zcela chybí jinak charakteristické skvrny nebo pruhování, neobjevují se dokonce ani jako přechodné zbarvení u koťat. Další fyzickou zvláštností jaguarundi jsou drápy zadních nohou, které nejsou plně zatažitelné.

autor: Tisková zpráva