Zoo Ostrava: Noviny z vydří rodiny

Vydřata přišla na svět 29. srpna 2024. Chovatelé zatím nevědí, jakého jsou pohlaví, nechtějí do odchovu nijak zasahovat a rušit samici při péči o potomky. Mláďata pobývala první měsíce života ve vnitřním prostoru, kam nemají návštěvníci přístup. Nyní se už začínají objevovat i ve venkovním výběhu, kam je občas rodiče či starší sourozenci na chvíli přenesou. Kromě rodičovského páru tvoří skupinu i tři potomci z předchozích let – dva samečci narození v roce 2022 a jedna samička narozená v roce 2023.



Na rozdíl od našich vyder říčních, které jsou samotářské a samice se se samcem potkávají jen během krátkého období páření, žijí vydry malé v poměrně početných vícegeneračních rodinných skupinách tvořených rodičovským párem a různě starými mláďaty. Pro mláďata z předchozího vrhu je pozorování odchovu mladších sourozenců velmi důležité. Získané zkušenosti zúročí, až dospějí a budou sama zakládat rodiny v jiných zoologických zahradách.



Vydra malá (Aonyx cinereus) je nejmenším druhem vydry. Obývá převážně porosty mangrovů a sladkovodní mokřiny v Bangladéši, jižní Indii, Číně, Nepálu, Taiwanu, Vietnamu, Malajsii, Velkých Sundech a na filipínském ostrově Palawan. Jako všechny vydry dobře plave a potápí se, ale tráví také mnoho času na březích vod. Má zakrnělé plovací blány a zkrácené drápy. Živí se vodními živočichy – kraby, žábami, rybami apod., ale také malými ptáky a savci. Je vedena v Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) jako zranitelný druh (Vulnerable), její počty klesají v důsledku přeměny přirozeného prostředí na čajovníkové a kávové plantáže nebo na plantáže palmy olejné a dále v důsledku úbytku zdrojů potravy.





POZOR, otvírací doba Zoo Ostrava je po změně času upravená: do 30. října je areál otevřen do 17 hodin, od 31. října do 16 hodin. Pokladny, vstup a pavilony se zavírají vždy o hodinu dříve. Do 31. října je také z důvodu opravy komunikace na ul. Michálkovická (pod zoo) odkloněna trasa trolejbusu č. 104. Autem směrem z centra dojedete k zoo bez omezení. Podrobné informace najdete ZDE. Děkujeme za pochopení!

Psali jsme: Zoo Ostrava: Dýňová sezóna je v plném proudu Zoo Ostrava se otevře v sobotu 21. září Zoo Ostrava: Voliéry ptáků Tibetu a Číny znovu otevřené po rekonstrukci Zoo Ostrava: Obnovujeme chov karakala