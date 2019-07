dTest: Hlaste se o svá práva i na železnici

Zpoždění u železniční dopravy je poměrně časté. V případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu je dopravce povinen průběžně informovat cestující o aktuální situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu vlaku. Pokud je ohlášené zpoždění vlaku na příjezdu delší než hodinu, je pravděpodobné, že ani do cílové stanice vlak nepřijede s kratším než hodinovým zpožděním. V takovém případě má cestující možnost výběru mezi zrušením cesty s vrácením jízdného za její neuskutečněnou část, nebo pokračováním cesty. Ať už cestující pokračuje do cílové stanice podle plánu nebo náhradním spojem, má nárok na kompenzaci od železničního dopravce.

Výše odškodnění závisí na délce zpoždění vlaku. „Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, může cestující od železničního dopravce požadovat odškodnění ve výši 25 % ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace 50 % ceny jízdenky. Ani v jednom případě ale cestující neztrácí nárok na přepravu,“ říká ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Odškodnění vyplácí dopravce do jednoho měsíce od podání žádosti, a to ve formě poukázek nebo jiných služeb. Na žádost cestujícího je povinen vyplatit kompenzaci v penězích. S jakými překážkami se spotřebitel může při uplatňování svých nároků setkat? Dopravce nemá povinnost odškodnění poskytnout, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň čtyř eur, přibližně tedy 100 korun. Cestující nemá nárok na odškodnění, pokud byl o zpoždění informován dříve, než zakoupil jízdenku. To samé platí i pro případ, kdy je zpoždění vzhledem k pokračování jiným spojem kratší než 60 minut.

Evropské nařízení stanoví jen minimální výši odškodného v případě zpoždění. Někteří dopravci však poskytují v případě zpoždění i vyšší odškodnění, než je stanoveno v nařízení. Výše odškodnění pak bývá určena podle toho, z jakých důvodů ke zpoždění došlo. Pokud se jedná o zpoždění zaviněné ze strany dopravce, je odškodnění vyšší než u nezaviněného zpoždění, kterému dopravce nemohl zabránit. Podrobná úprava odškodnění je obsažena v přepravních podmínkách dopravců.

Na co dalšího má cestující právo? „Pokud je zpoždění při příjezdu nebo odjezdu delší než 60 minut, měl by dopravce nabídnout cestujícím zdarma i občerstvení úměrně k čekací době, pokud je ve vlaku či stanici k dispozici. Dále má cestující nárok na hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování v případě, že je nutný pobyt na jednu nebo více nocí,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Pokud vlak uvízl na trati, má cestující nárok na přepravu z vlaku do náhradní výchozí nebo cílové stanice, pokud je to možné. Dopravce musí pro cestující vypravit náhradní dopravní spoje, pokud není dále možné pokračovat v jízdě vlakem.

Na celostátních i regionálních drahách v České republice působí vícero dopravců provozujících osobní dopravu. Na všechny železniční cesty a dopravní spoje se vztahuje evropské nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. Nařízení stanoví pravidla pro poskytování informací železničními dopravci, uzavírání přepravních smluv, vydávání přepravních dokladů, včetně odpovědnosti dopravců za zpoždění nebo za zavazadla cestujících. Úpravu některých otázek lze nalézt také ve vyhlášce ministerstva dopravy o přepravním řádu.

autor: Tisková zpráva