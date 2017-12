dTest: Perličky ze spotřebitelské poradny

Odborníci v poradně dTestu řešili v letošním roce přibližně 45 tisíc spotřebitelských problémů, to je téměř 200 telefonických či e-mailových dotazů každý pracovní den. Někdy bývá rada jednoduchá, jindy vyžaduje hlubší právní posouzení, vždy se ale spotřebitel setká s profesionálním přístupem. Neexistují směšné případy, jen situace, které píše sám život.

„Naši právní poradci a poradkyně obvykle pomáhají spotřebitelům se závažnými případy porušování jejich práv. Někdy si ale vyslechnou i dost neotřelé příběhy,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, a vzkazuje: „Nestyďte se obrátit na naši poradnu na čísle 299 149 009 s jakýmkoliv spotřebitelským problémem; už jsme řešili nejrůznější kuriozity.“ Z některých úsměvných případů si můžete vzít i ponaučení:

Pamatujte si, kam jste dárky poschovávali

Na poradnu se obrátila žena, která v předstihu nakoupila vánoční dárky na internetu a jeden z nich před partnerem ukryla tak důkladně, že na něj úplně zapomněla. Nový holicí strojek objevila po dvou letech při rekonstrukci bytu, takže ho partnerovi darovala až po uplynutí záruční doby. Strojek se ovšem při prvním použití pokazil. Bohužel reklamaci již nebylo možné úspěšně uplatnit, a to ani v případě, že zboží dosud nebylo použito.

Přejte svým řemeslníkům dlouhá léta

Nezvyklou záruční lhůtu s poradci konzultovala majitelka olejomalby květinového zátiší. Restaurátorka jí obraz vyčistila a zrestaurovala, k tomu poskytla doživotní záruku na restaurátorské práce se zdůrazněním toho, že dokud bude sama živa, obraz bezplatně opraví. Majitelka cenu uhradila, aniž by věděla, kolik let záručního servisu si vlastně zaplatila. Jak odpověděli naši poradci? „Obvykle záruka kopíruje životnost výrobku, nikoliv výrobce nebo řemeslníka. Pokud je ale jasně stanoveno, v jakém případě nárok na uplatnění reklamace zaniká, nevidíme v podobném ujednání z právního hlediska problém. Smluvní záruka nemá tak striktní pravidla jako záruka zákonná,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

Se sousedy to zkuste nejdřív po dobrém

Některé dotazy se týkají také nájemního bydlení nebo sousedských vztahů. Poradci dTestu museli s nájemníky z panelového domu řešit, kam směřovat stížnost na příliš hlasité dospělácké radovánky sousedů. Při podpisu nájemní smlouvy nájemce nikdo neupozornil na příliš hlučné sousedy, požadovali tedy slevu z nájemného. Ale nebyli příliš úspěšní. Majitel bytu se může proti hluku od sousedů bránit žalobou u soudu, nájemci zůstává jen právo požadovat po pronajímateli, aby zajistil nápravu, případně nájemní smlouvu ukončit.

Spočítejte si, co vlastně prodáváte

Tazatelé dokážou své dotazy úderně naformulovat. Příkladem je chovatel morčat a králíků, který prodal sousedovi morče vzácného plemene. Ukázalo se, že samička byla v čase prodeje březí a krátce poté vrhla pět morčátek. Prodávající ve svém e-mailu konstatuje: „Soused se v můj neprospěch obohatil o pět mláďat, která prodal překupníkovi. A co víc, ještě se ve vsi pochlubil, že na tom tak dobře vydělal. Připadám si jako blbec. Kde je spravedlnost? Mám nárok na to, aby mi soused doplatil částku za morčata, která dostal v bříšku samičky navíc?“. Poradci konstatovali, že za takových okolností je možné namítat neúměrné zkrácení a žádat po sousedovi přiměřený doplatek. To ovšem nelze za předpokladu, že se prodej uskutečnil v rámci podnikatelské činnosti chovatele.

