dTest: Přeprava zavazadel může být dražší než letenka

Nakupovat letenky online je pohodlné, ale přes prostředníky někdy zatížené nabídkami různých pojištění, zajištění ubytování apod. Jednodušším a rychlejším řešením je vyhledávat přímo internetové stránky přepravců. S příručním zavazadlem se cestuje levně a lety bývají označeny jako basic nebo light. Potřebujete-li s sebou vzít více věcí nebo předměty, které se nesmí přepravovat v kabině, cesta se prodraží.

To, co vypadá nejvýhodněji, bývá podmíněno omezeními. Často zaplatíte peníze navíc za občerstvení nebo volbu sedadla. Nejvyšší bývá částka za odbavované zavazadlo, které bude cestovat v zavazadlovém prostoru. Záleží i na době, kdy jej aerolinkám nahlásíte a jeho cestu uhradíte. Pokud o něm společnost ví předem, stojí to obvykle 10-40 eur, zatímco odbavení až na letišti je dražší.

Nejvýhodnější cenu za klasické zavazadlo nabízí z testovaných aerolinek maďarská nízkonákladovka Wizz Air, kde je na trase Berlín – Budapešť (letenka stála 10 eur) poplatek za kufr 26 eur. Zaplacená až na letišti by však přeprava kufru stála 60 eur. Ryanair, který patří společnosti Laudamotion, na vybraném letu z Berlína do Milána, který sám stojí 20 eur, vybírá za zavazadlo online dobrých 25 eur a při odbavení na letišti 40 eur. Velmi podobné je to u společnosti EasyJet nebo u klasických velkých aerolinek, například KLM nebo Air France.

Proto je vždy důležité ještě před zaplacením letenky pečlivě zjistit, co do uvedené ceny patří a jaké jsou další podmínky. Nabídky zahrnující přepravu zavazadel zdarma se cenově od levné letenky s dodatečným placením zavazadel příliš neliší. Nejméně výhodné je zaplatit za zavazadlo až na letišti.