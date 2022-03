„A teď můžeme ubytování uprchlíků majitelům nařídit.“ Hejtman v ČT opěvoval nouzový stav. Veřejnost ve varu

reklama

Vláda kvůli migrační krizi vyhlásila nouzový stav, aby bylo možné zapojit všechny lidské a materiální zdroje. Jihomoravský kraj naplnil kapacitu ubytování uprchlíků z Ukrajiny v hotelech a penzionech. Jihomoravský hejtman v ČT24 povyprávěl o tom, co všechno právě díky nouzovému stavu mohou majitelům nemovitostí přikázat.

„Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli už dobrovolně ubytovávat, tak jsme některé kroky dělali i mimo ten nouzový stav, ale bylo to složitější. My, když jsme chtěli uprchlíky ubytovat, tak jsme se museli s tím majitelem té nemovitosti domluvit na podmínkách, objednat to u něj a podobně,“ zmiňuje komplikace s ubytováním lidí z Ukrajiny.

„Ale teď máme tu možnost to ubytování tomu ubytovacímu nařízení prostě nařídit a on to udělat musí,“ uvedl s tím, že zatím to nařizovat potřeba není. Ale faktem zůstává, že kapacity a dobrovolníci ubývají: „Budeme se samozřejmě chtít s lidmi domlouvat, ale ten nástroj prostě v rukou máme a ta kapacita bude potřeba velká,“ doplnil.

„Určitě narazíme na to, že ne všichni budou ochotní svou ubytovací kapacitu poskytnou. Například to my teď můžeme prostě nařídit,“ zmínil, jaké možnosti jim nouzový stav nyní dává.

Pro Jana Tománka je takové sdělení, tak přímé sdělení, až šokující.

„Trochu jsem čekal, že bude vláda alespoň lehce tajit, před čím jsme varovali, ale takto natvrdo jsem to opravdu nečekal... hejtman: „... předtím jsme se museli s majitelem ubytovacího zařízení domlouvat – teď mu to můžeme prostě nařídit!“ upozorňuje své spoluobčany na Twitteru.

Trochu jsem čekal, že bude vláda alespoň lehce tajit to, před čím jsme varovali, ale takto natvrdo jsem to opravdu nečekal...

Hejtman: "...předtím jsme se museli s majitelem ubytovacího zařízení domlouvat - teď mu to můžeme prostě nařídit!" pic.twitter.com/JR3GK3LA0U — Jan Tománek (@TomanekJan) March 15, 2022

Pod Tománkovým příspěvkem se během chvíle rozjela bouřlivá diskuse. Někteří diskutéři obvinili současnou vládu, že používá praktiky známé z minulého režimu.

„I proto asi člověk volil dnes už takzvané demokraty Rakušana a Grolicha, aby někdy něco takového nebylo možné. Koukám, že jsem mohla klidně volit komunisty, a možná ani ti by toho už nebyli schopni. Tohle je jak v 50. letech. Neuvěřitelné,“ žasla komentující.

Anebo politiky české přirovnali k politice putinovské. „Tak se bude vláda chovat jako ‚Putin‘, bude vymáhat z pozice síly! Ještě dají tomu provozovateli pistoli k čelu. Má snad právo rozhodovat o svém majetku. Jsem pro pomoc, ale dobrovolnou, ne ji vymáhat. Jinak problém je v tom, že ten provozovatel musí platit náklady,“ jímala hrůza dalšího přispěvatele do diskuse.

„Vláda je banda zbabělců, kteří nic neřeknou na rovinu, lžou a okrádají stát. Cenzurují názory. Je třeba se jim postavit. Lháři a zbabělci,“ popustil uzdu svým emocím Jan Macháček.

Jiní poznamenali, že hejtman Grolich zřejmě nedokáže dohlédnout, jaké dopady bude mít ve výsledku tato politika na českou společnost, ale i na samotné Ukrajince.

Anketa Prožije Evropa letní prázdniny už v míru? Ano 32% Ne 62% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 6147 lidí

Začneme s ubytováním běženců, kteří o něj projeví zájem, a to nejprve přímo na ochoze pavilonu centra. Je zde pro to prostor, zázemí, teplo, sociální zařízení, veškeré služby... to bude první fáze. V té druhé bychom chtěli v každém okresním městě mít vytipovanou tělocvičnu. Příští týden budeme také již ubytované lidi přemísťovat z hotelů a penzionů do těchto tělocvičen. Jde o to, abychom se do tohoto nového limitu, který činí 180 korun, vešli,“ oznámil minulý čtvrtek.

A připojil apel na obyvatele jižní Moravy. „Obracíme se opět na lidi, kteří nabízejí ubytování, aby tak činili prostřednictvím stránek pomahejukrajine.cz. Děkujeme za každou nabídku, budeme je stoprocentně využívat. Prosíme jen, aby se skutečně jednalo o dlouhodobé ubytování,“ dodal závěrem Grolich.

