„A teď si představte ty obličeje.“ Petr Mach navnadil voliče na eurovolby

reklama

Debatu otevřela otázka, zda bude lépe, jak v novoročním projevu slíbil premiér Petr Fiala, který ujišťoval, že ekonomika poroste. Podobně v novoročním projevu mluvil i prezident Petr Pavel, který práci vlády ocenil.

Šéf hnutí SPD ale jejich optimismus vyvrací: „Ve finanční správě České národní banky je jasně napsáno, že vládní konsolidační neboli okrádací balíček přinese propad příjmů domácností a českou ekonomiku připraví cca o 70 miliard korun. Nezávislí odborníci, ekonomové pojmenovali škodlivost činnosti Fialovy vlády,“ uvedl Okamura, že nejde pouze o kritiku ze strany opozice.

„Tou nejlepší zprávou, tím nejlepším výhledem by bylo, kdyby Fialova vláda podala demisi a odešla,“ dodal Tomio Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velmi důležité z tohoto pohledu podle něj budou letošní eurovolby. „Tuto variantu máme možnost uspíšit, a to tím, že v červnu jsou volby do Evropského parlamentu, je to referendum o Fialově vládě,“ pokračoval předseda hnutí SPD, který doufá, že voliči jeho hnutí přijdou k těmto volbám vyjádřit svůj názor.

Zlepšení ekonomické situace nevidí ani ekonom Petr Mach: „Inflace sice klesá, ale to neznamená, že se ceny vrátí zpátky. Ceny zůstanou vysoké. Vláda zdražovala energie, zvyšovala daně. Nečeká nás nic dobrého, bohužel. To, co říkal premiér Fiala, bylo buď zbožné přání, nebo nás jen balamutí. On nemůže lidem slibovat, že jim porostou reálně mzdy, to v rukou nemá,“ kroutil hlavou.

Ing. Petr Mach, Ph.D.



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Souhlasí s názorem, že Česko je nemocným mužem Evropy, protože jsme jedinou ekonomikou, která se stále nedostala na předcovidovou úroveň.

I on vidí jistou naději v blížících se evropských volbách: „Mohou být politickým vzkazem. Tady tím způsobem potřebujeme vládu demokraticky kopnout. Oni musejí dostat ten kopanec. Ideální by bylo, kdyby to premiér rovnou vzdal a řekl: ‚Mně to nejde, mě to nebaví.‘ Ale on se tam bude držet, tak musíme čekat na volby. Ty volby do Evropského parlamentu ho neshodí, ale mohou jeho pozicí a pozicí vlády otřást,“ věří Mach.

„Tentokrát máme šanci v těch evropských volbách něco reálně změnit, a to je strašně unikátní. Je šance, že euroskeptická opozice získá většinu, a to si představme ty protažené obličeje všech těch neotřesitelných vládců, kteří tam jsou,“ doplnil.

Psali jsme: 22 milionů z veřejných peněz zneužito. Na ovlivnění voleb. Omluvit se lidem a odstoupit, vyzval Okamura Fialu

Tomio Okamura zkritizoval, že hospodaření státu loni skončilo se schodkem 288,5 miliardy korun, a ještě se za to vláda pochválí. „Kdyby takhle hospodařila jakákoliv domácnost, tak už je tam dávno exekuce nebo v případě firem je tam už dávno insolvence,“ zdůraznil s tím, že cílem musí být vyrovnaný rozpočet. „Nesmíme naskakovat na takovou rétoriku a zvykat si na špatné věci,“ upozornil opozičník.

Podobně se na ekonomickou situaci dívá pohledem ekonoma i Petr Mach. „Vláda hospodaří nejhůř všude, kam oko dohlédne. Pro ekonoma je to katastrofální,“ hrozil se. „Tváříme se, jako kdyby 290 miliard bylo něco, s čím tu můžeme žít, jako by to nebylo číslo, kvůli kterému by měly padat vlády, kvůli kterému by se neměl někdo omlouvat nebo si sypat popel na hlavu,“ podotkl.

Psali jsme: Otisknou, neptají se. Ekonom se pustil do Stanjurovy cifry. A ptá se. Nepříjemně

Podle Okamury by se měly osekat zbytné výdaje například na zbrojení. „Investice lze dělat jen do té úrovně, do které na to máme,“ uvedl.

Věnovali se také rizikům, která s sebou přináší společná evropská měna. Pokud bychom ještě zrušili korunu, tak bychom podle Macha byli už v úplné pasti. „Z ekonomického hlediska zavedení eura vidím jako strašně nebezpečné. Zejména v době, kdy nám tu pod praporem Green Dealu hrozí zákaz spalovacích motorů. To samo o sobě bude obrovská rána pro český průmysl, bude to obří ekonomický propad sám o sobě, a pokud bychom byli v euru, tak je to problém dvojnásobný. Je to ekonomická past a beru jako naši povinnost se proti tomu zlu bránit zuby nehty,“ řekl ekonom.

„Není to jenom tak, že to prezident a další politici zmiňují. Musíme být připraveni,“ uvedl Mach s tím, že kdo říká, že do eurozóny musíme, že jsme se zavázali, tak se podívejte, Švédsko si udělalo referendum a už nikam nemusí.

Psali jsme: 22 milionů z veřejných peněz zneužito. Na ovlivnění voleb. Omluvit se lidem a odstoupit, vyzval Okamura Fialu Kdo to ohlídá, nějaký Pirát? Velká hádka v Partii. Korespondenční volba a „koukání přes rameno“ „Znásilňují, ubližují.“ Jakub Vágner: Nadávali mu, teď přišel obrat 100 miliard. Ale skrytých. Okamura šel ven s tím, jak vláda vytáhne peníze z kapes

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE