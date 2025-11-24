Fialova garda nejvěrnějších odmítá předat moc v Česku

V neděli se na ČT střetl předseda PRO Jindřich Rajchl s poslancem KDU-ČSL Janem Bartoškem. Tématem byl mimo jiné i údajný střet zájmů Andreje Babiše, kterým prezident Pavel argumentuje ohledně jmenování premiérem. Jindřich Rajchl tvrdil, že Andrej Babiš střet zájmů nemá a že prezident překračuje své pravomoci a pošlapává Ústavu ČR.
O Rajchlovi a dalších pak mluví jako o „antidemokratických živlech vynesených do parlamentu z vůle té části voličů, která pohrdá svobodou, demokracií a právním státem“. A jejich výroky prý mají být médii veřejné služby konfrontovány. „Pokud lživé či manipulativní domněnky zůstanou ve veřejném prostoru bez korektivu, naše demokracie bude brzy udolána,“ stýská si Hlaváček.
„Předstírání, že se nic neděje a v Česku jen pokračujeme v normálním demokratickém provozu, je zhoubné. Barbaři už jsou v našich branách a my je s odkazem na svobodu slova pouštíme dále do našich domovů. Je třeba se jim bránit, jinak nás zotročí a vydají naši zemi napospas staronovému totalitarismu eurasijského Východu,“ praví závěrem.
Není zdaleka sám. Jeho kolega Jan Jandourek jde ještě dál. Opírá se o překladatele Jana Zábranu, kterého „sr*li“ ti, kdo volili v roce 1946 ve „svobodných volbách“ (ve kterých ovšem kandidovali pouze kandidáti ze stran Národní fronty – pozn. red.).
„Jednačtyřicet procent voličů tehdy hlasovalo a odhlasovalo otroctví v ruském područí na kolik generací dopředu. Pak už se nikdy nic nedalo spravit, pak už žádné svobodné volby nebyly. Pak už byly jen kriminály, procesy, popravené ženské a znova kriminály, pak už byla jen ta obrovská lavina asiatské lži, to smrtící sevření asijského hnoje,“ napsal Zábrana, který zároveň odmítá, že to voliči nemohli tušit.
„Máme rok 2025 a přihlouplá část našich občanů si zvolila trestně stíhaného agenta Státní bezpečnosti ve střetu zájmů. Kromě toho jednoho komerčního fašistu a jednu bezpáteřní slizkou bytost vyrobenou ve sklepě Institutu Václava Klause,“ naříká Jandourek v komentáři s tím, že hrozí „vláda kreatur“ a „vláda kolaborantů“.
Jandourek se věnuje i hodně skloňované frázi, totiž „respektování výsledků voleb“. „Ne, nerespektujeme hloupost, totalitu, kolaboraci. Je jedno, kolik vás je, my, normální lidé, v tom svinstvu žít nechceme. Babišové, Pitomiové, Macinkové, Turkové, my vás nenecháme zničit Česko,“ vzkázal.
Téma Jandourkovi vystačilo na další komentář s titulkem: „Vláda trestně stíhaného agenta, Pitomia a klausovské kreatury Macinky nesmí vzniknout“. Kde si Jandourek stěžuje, že Babiš je normalizační komunista, Tomio Okamura „komerční fašista“ a Filip Turek „fašounek“. „Jsme normální? Vláda jasných kolaborantů, jež stojí na straně kremelského režimu, který vraždí děti. Taková vláda nesmí vzniknout,“ vzkazuje.
Argumentuje, že „pomatení lidé dokázali zvolit Mussoliniho, Hitlera a Gottwalda“. „V historii se stává, že lidé v nějakou chvíli zhloupnou. U nás se to stalo letos na podzim. Lidé ve svobodných volbách rozhodli, že o budoucnosti naší země mají rozhodovat Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka,“ soudí komentátor s tím, že „nikdo soudný“ takovou volbu nemůže považovat za chytrou. „Že je někdo na chvíli většina, neznamená, že je inteligentní. Většina občanů, co přišla k volbám, se nezachovala inteligentně. Ponesou si následky a my bohužel s nimi,“ stěžuje si. V minulém komentáři se Jandourek pro změnu zaklínal „normálními lidmi“. Dle Jandourka by prezident vládu jmenovat neměl. „My, co myslíme, nechceme žít pod vládou hloupých lidí. Máme na to právo,“ prohlašuje Jandourek.
Jeho slov si již povšiml zakladatel SOSP, herní vývojář Dan Vávra. „Taky z toho cítíte ten odkaz, lásku, lidskost a hřejivou něhu Václava Havla? Není divu. Jsou to jeho největší fanoušci! Kdyby Václav žil, psal by pro For Rum Xanax 24. Jsou to totiž oni! NORMÁLNÍ LIDÉ! Normální člověk Jandourek!“ bavil se Jandourkovými články.
Ke komentátorům z Fora24 má co říct Petr Holec. „Porážka ve volbách tahá z našich samozvaných ‚demokratů‘ lháře v demisi Petra Fialy tu nejhorší totalitu a díky za to! Lidi jako Jandourek a podobní lidé ukazují, jak a proč vždycky nastupují totality. Pár samozvanců si jménem (j)elit uzurpuje moc a lidi se začnou probouzet v lágrech. Jandourka omlouvá snad jen to, že při psaní svých blábolů rád bumbá, a proto skončil v oddělení propagandy odsouzeného bumbála Pavla Šafra,“ nebral si servítky komentátor.
„Blouznění Jandourka ale ukazuje i jinou věc. Podívejte na ten kontrast, jak demokraticky přijala vítězství Fialy většina voličů, jimž samozvaní ‚demokrati‘ říkají nedemokrati. A jak se naopak s porážkou v letošních volbách nejsou schopni smířit fialovci, kterých je navíc jako voličů menšina. Takže letos skutečně nastupuje vláda většiny voličů, zatímco Fiala zastupoval menšinu voličů,“ podotkl pro ParlamentníListy.cz.
„I proto se snažil Česko znásilnit a zabetonovat se u moci pomocí oživení některých populárních totalitních praktik včetně obludné funkce šíleného plukovníka Foltýna. Jandourek jako skutečný antisystémák vlastně vyzývá k puči, což je pro podobné pomatence taky typické. Jménem demokracie ruší demokracii. I takhle vypadá delirium!“ zakončil Holec.
