„Asi mě nezvolí, dělám problémy.“ Člen Rady ČT obhajuje, byl grilován. A padla otázka na rozpočet ČT. Došlo k zásadním změnám

Režisér a scenárista Vlastimil Venclík dnes předstoupil ke slyšení před volebním výborem Poslanecké sněmovny, aby obhajoval svůj mandát v Radě České televize, kam ho navrhuje filmový a televizní svaz FITES. Hovořil například o rozpočtu České televize na rok 2020 a o svém vztahu k ní. Zdůraznil, že Česká televize je důležitá pro demokracii a ohrožení její nezávislosti by znamenalo vrátit se o 30 let zpět. A prozradil také, na co v ČT nemají lidé odvahu.

Na úvod Venclík doporučil poslancům jeho nedávné interview v ParlamentníchListech.cz, kde svůj vztah k televizi dost pregnantně vyjádřil. „Mělo by se konečně formulovat, co od té televize ve společnosti očekáváme. Něco jiného očekávají diváci, politici a tvůrci," myslí si.

„I zábava může být inteligentní, satira třeba zcela vymizela, pokud v televizi nevystupují někteří politici. Zábava typu Zpívá celá rodina stejně jako Peče celá země, proč ne? Ale nemusí to být zrovna v České televizi. Tím samozřejmě nechci říct, že se ČT nedaří v oblasti publicistiky, dokumentu a zpravodajství,“ řekl například v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Dramatická tvorba má podle jeho slov svoje špičková díla, ale v průměru je šedivá a nezajímavá. „Různých kriminálek a bezduchých seriálů se mi zdá příliš. Loajální médium je snad relikt minulosti,“ všímá si.

V souvislosti s tím, že Radu ČT čeká obměna, poznamenal, že každá obměna přináší riziko ohledně nezávislosti. „Televize, jak známo, vyhrává volby, určuje vkus i orientaci svých diváků. Může být tedy znepokojujícím činitelem, varujícím, nebo uspávajícím. Vždycky to záleží na tom, co si přejí ti, kteří nesou zodpovědnost za ty, které navrhli. A ti zvolení zase mají zodpovědnost za instituci, do které byli zvoleni. Ať je to Parlament, prezidentský úřad, různé mediální rady a tak dále,“ uvedl.

„O nezávislost České televize je třeba se obávat neustále. Stejně jako o charakter a úroveň naší demokracie. Výměna managementu ČT je ovšem jiná otázka, která souvisí s hospodářskými výsledky a úrovní zpravodajství a umělecké tvorby,“ uvedl Venclík.

Duální systém tu podle jeho názoru vznikl především proto, aby Česká televize plnila svoji nezastupitelnou funkci a nesoutěžila ve sledovanosti, ale v kvalitě svých pořadů. „Samozřejmě je pohodlnější podléhat průměrnému vkusu a dělat si alibi, že ČT je televize pro všechny. Chaplin svého času říkal, že vkus průměrného diváka je na úrovni třináctiletého dítěte. Proto by možná stálo za to, ujasnit si základní zadání,“ sdělil v rozhovoru ParlamentnímListům.cz.

Celý rozhovor s Vlastimilem Venclíkem si přečtete ZDE.

V Poslanecké sněmovně dnes také promluvil o svém vztahu k České televizi. „K České televizi mám podobný vztah jako k České republice – když jsem v ní, jsem k ní kritický, když jsem venku, tak ji hájím. Česká televize je důležitá pro demokracii, ohrožení její nezávislosti by znamenalo vrátit se o 30 let zpět,“ zdůraznil.

Poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka se pak zajímal, jak dopadl rozpočet České televize na rok 2020, zda byl včera na Radě ČT schválen a v čem by Venclík chtěl v Radě ČT pokračovat.

Venclík předeslal, že se se znovuzvolením příliš nepočítá, protože je zvyklý vidět věci z horší stránky. „Cítím se být ‚doma‘ ve věcech kolem programu, televize má rezervy, jsou segmenty, kde je skvělá, a segmenty, kde chybí odvaha. Je jednoduché vyhnívat ve funkci a nedělat si problémy, kdežto já si celý život dělám problémy. Tvůrce, který je pohodlný, je k ničemu,“ pravil.

Na příštím zasedání Rady ČT bude podle něj zřejmě rozpočet na rok 2020 schválen, management ho upravil a začal šetřit. Zpravodajství ČT prý plní svou funkci, předmětem kritiky je spíš kvůli tomu, že politici chtějí, aby se o nich mluvilo hezky a nekritizovalo je.

Poslanec za SPD Lubomír Španěl se pak Venclíka tázala, čím si vysvětluje letošní mimořádný zájem o Radu ČT. „Myslím, že to souvisí s tím, že by ČT měla šetřit. Ale je tu šest programů a televizi hodně pustila žilou digitalizace, to je obrovská investice,“ odvětil s tím, že nemůže posoudit, jestli je nějaká nespokojenost s Radou ČT, nemá prý internet, a to jej chrání.

ČT se podle Venclíka v maximální možné míře snaží o objektivitu a přispívá ke spojování společnosti. „ČT by měla v omezené míře vysílat reklamu, ale kdyby to šlo bez reklamy, bylo by to optimální. Měla by vyrábět ještě mnohem víc pořadů. Lidi, kteří o tom rozhodují, by měli mít větší odvahu. Nechápu, proč mi neschvalují ty moje věci,“ dodal žertovně Venclík.

Na závěr dodal, že sám by v televizi dělal i zadarmo, je to pro něj taková meta jako pro herce Národní divadlo.

