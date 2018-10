„Ať voliči vyberou toho, koho považují za lepšího.“ V rozhlasu se sešli soupeři o Senát Bělobrádek a Červíček

„Jsem přesvědčen, že do Senátu by měli kandidovat lidé, kteří mají odbornou a lidskou zkušenost,“ sdělil Červíček, proč by měl být senátorem. „Jsem přesvědčen, že za mnou jsou vidět ty výsledky každodenní práce. Do Senátu, pokud má usilovat o větší důvěryhodnost a pochopení veřejnosti, by měli kandidovat lidé, kteří budou schopni se podílet na věcech, kterým rozumějí,“ podotkl dále.

„Myslím si, že jsem ve svém životě také něco dokázal. Stojí za mnou konkrétní výsledky, které jsou vidět,“ odvětil na stejnou otázku Pavel Bělobrádek a poukázal i na podporu, kterou dostal od starostů regionu. Červíčka pak po prvním kole podpořil neúspěšný kandidát, živnostník kandidující za ANO Petr Koleta.

Anketa Je v pořádku, když zastupitelé vytvoří koalici bez strany, která vyhrála komunální volby? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 6617 lidí

„Senátor je regionální zástupce, měl by se věnovat regionu bez ohledu na politickou příslušnost,“ dodal pak k jeho slovům Červíček. Bělobrádek pak opětovně poukázal na své zkušenosti. Také zdůraznil, že nechce kumulovat funkce. Jeho nejsilnějším regionálním tématem je pak podpora obchvatů a stavba D11. Obdobné priority pak má i Červíček.

Když pak přišla řeč na předsednictví Senátu, Bělobrádek uvedl, že s touto ambicí rozhodně nekandiduje. „Nepřemýšlel jsem o tomto, o konkrétním jménu,“ podotkl pak k tématu Červíček.

V závěru se pak Bělobrádek vyjádřil i k tomu, zda bude znovu kandidovat na předsedu strany. Podle jeho slov se rozhodne až po skončení kampaně a podle toho, jak dopadnou volby.

Psali jsme: Petr Sedláček: K volbám jako pimprlata Petice proti nesmyslnému zabírání zemědělské půdy Soudce zprostil viny policistu, který v Praze tvrdě zastavil služebním vozem prchajícího motorkáře Senátor Valenta: Promluvil zdravý rozum

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef