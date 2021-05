„Až nám Rusové vypnou plyn, to jsem zvědav.“ Jiří Holík před zápasem

reklama

Jak se na tento akt a na jeho hokejové konsekvence dívají slavné hvězdy naší hokejové minulosti?

Vladimír Martinec, šestý nejproduktivnější hráč v historii všech mistrovství světa chápe, že Rusko muselo nějak zareagovat, protože počet odvolaných diplomatů byl podle něj opravdu až astronomicky vysoký. Ovlivní to nějak česko-ruské vztahy na ledě?

„Myslím, že určitě nijak zvlášť to ty zápasy neovlivní. V šedesátých a sedmdesátých letech seděli všichni doma, skoro žádný hráč nemohl hrát někde v zahraničí, to byl hlavní rys té doby, ale to už skončilo, takže si samozřejmě můžeme říkat, že je to prestižní duel, ale ta atmosféra z éry komunismu to být rozhodně nemůže.“

Stejně smýšlí i další hvězda 70. let, střelec Milan Nový. Situaci ohledně vyhoštění ruských diplomatů a následného zařazení Česka Ruskem na index nepřátelských států odmítá komentovat: „Jsem hokejista, budu komentovat jen věci související přímo se sportem. Když jsem byl nedávno v Moskvě, taky po mně chtěli vyjádření k nějakým politickým tématům, ale já jsem slušně odmítl. A oni se chovali rovněž velmi slušně, žádná nenávist tam cítit nebyla. A obyčejné lidi na obou stranách tahle záležitost jistě nijak neovlivní. A neovlivní to ani hokej. Rusko je silný soupeř, ale bude to stejné, jako když hrajeme třeba se Švédy, s Kanadou nebo s Finy.“

Trenér Vladimír Vůjtek také soudí, že žádné nepřátelství na hokejovém ledě nehrozí: „Musíme si uvědomit, že spousta hráčů hraje nebo hrála v KHL nebo i v NHL, ti kluci se velmi často znají a domnívám se, že je ta politika vůbec nezajímá.“

Jiří Holík, legendární hráč s výjimečnou rekordní bilancí 319 utkání za českou reprezentaci k tomu podotýká: „Pokud jde o tu kauzu Vrbětice a vypovězení ruských diplomatů, tak já souhlasím s názorem jednoho českého diplomata, který řekl, že je směšné, když země jako my dává ultimáta Rusku.

Navíc se to všechno najednou vytáhlo po 7 letech, to je hrozně dlouhá doba. Já té oficiální verzi moc nevěřím. Ano, můžeme se ozvat, ale ne takhle, nějaké vyhrožování a hromadné vyhošťování, to je šílenství. Musíme postě vzít na vědomí, že Rusko je velmoc a snažit se s ní udržovat přátelské vztahy.“

Jak se ta politika promítá potom v hokeji?

„Tomáši, jak jsem už řekl i pro vaši novou knihu NAGANO 1998, tak například dobře víme, že v 70. a 80. letech nebyla nejsilnějším celkem světa Kanada ani USA, ale sovětská Sborná. A právě politika – to znamená rozpad Sovětského svazu – a tím i toho tvrdého výchovného systému baze atd., to se v Rusku nezachovalo nebo se zachovalo jenom něco – podobně jako u nás po sametové revoluci – a to ostatním soupeřům vlastně odklidilo z cesty toho nejobávanějšího soupeře.

A to je přesně učebnicový příklad, že politika bohužel do sportu zasahuje, ale dnes už zdaleka ne tolik jako dřív. A teď mám na mysli vztah Česka a Ruska.

Myslím, že ty časy, kdy lidé oslavovali každý gól, který jsme dali Rusákům jako součást osobní vendety tehdejšímu režimu, to všechno už přece neplatí, a to už se nevrátí. Ti hráči už takhle neuvažují, a to se týká i většiny fanoušků. To by se k nám jedině musela opět vrátit totalita řízená Moskvou, pak bychom mohli srovnávat. V tomto případě jde ale pouze o hokej.“

Psali jsme: Cenzura v hokeji. Hráč škrtnut za politiku. Jiří Holík: Už je to zase tady

Nicméně někteří lidé oslavovali poslední vítězství nad Rusy skutečně jako vítězství nad staronovým nepřítelem…

„To je moc hezké, to jsem zvědav, až nám Rusové vypnou ropu a plyn a přestanou s námi obchodovat. To pak budou ti samí lidé nadávat na vládu, že něco neudělala...“ Anketa Považujete Srby za bratrský národ? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 9538 lidí

Zpět k hokeji – Česko není v dnešním zápase favoritem, ale ani outsiderem. Ruský tisk se vyjadřuje obdivně k české útočné síle, ale naši slabinu vidí v defenzivě.

Milan Nový ale upozorňuje, že na nedávných Českých hokejových hrách obdržel český národní tým od tří silných soupeřů Ruska, Švédska a Finska pouze 3 branky, což vypovídá spíše o dobré hře naší defenzivy. Dnes ji Rusové náležitě prověří a do boje se na obou stranách zapojí hráči, kteří ještě v Praze nehráli.

Výsledek zápasu Milan Nový tipovat nechce, ale sobotní zápas s Rusy měl možnost sledovat v přímo v 02 aréně a má pro české mužstvo jen slova chvály za výkon, který předvedlo. Celá příprava a v ní 9 vítězných utkání v řadě podle něj ukázaly, že kvalita a vůle po vítězství nám nechybí.

Vladimír Vůjtek českému týmu věří také:

„Já si myslím, že máme lepší mužstvo, než mají Rusové, takže jsem přesvědčen, že vyhrajeme nebo v nejhorším případě uhrajeme minimálně bod za remízu.“

Vůjtek zároveň tipuje, že letos bychom už konečně měli po devíti hubených letech získat medaili z MS. Tým na to podle něj určitě máme.

Jiří Holík poslední vítězství nad Rusy nepřeceňuje:

„To je pořád jenom příprava, to se ještě zkouší, koho vzít a koho ne, kdo bude s kým hrát, jak budou vypadat jednotlivé formace atd. Je to hezké, když vyhrajete 4:0, ale rozhodující bude stejně až to dnešní utkání.

Psali jsme: „Zas...ý článek.“ Útoky na Jágra za politiku. Tři. Už odplatil

Já nechci tipovat výsledek, ale náš hokej na tom podle mě zase není tak špatně, jak se tu často říká, pořád jsou tu výborní hráči. V posledních letech jsme hráli na úrovni medaile, ale nezískali jsme ji. Naposledy nám uklouzla před dvěma lety na světovém šampionátu v Bratislavě, kdy jsme prohráli právě s Rusy, přestože jsme byli tím lepším týmem. Takže je podle mě jen otázkou času, kdy se to štěstí přikloní zase na naši stranu.“

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

