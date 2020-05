„B*be!“ Haškův vlastní gól. Chce být prezident, směje se Schillerové, neumí česky

Posměchu za svou úroveň angličtiny si ministryně Alena Schillerová v poslední době užila víc než dost. Teď se ozval i bývalý brankář, podnikatel a ohlášený prezidentský kandidát Dominik Hašek. Vyzvídal, co měla ministryně z hudební výchovy. Ale sám porušil pravidla spisovné češtiny, což mu někteří nezapomněli připomenout.

reklama

Terčem posměchu se v posledních dnech stala ministryně Alena Schillerová, a to za svou údajně chabou znalost angličtiny. Na její obranu už vystoupili mnozí, mimo jiné i komentátor a novinář Miloš Čermák. Ten na Seznamu Zprávy generaci, ke které Schillerová patří, obhajuje a praví, že neznalost angličtiny vychází z historie České republiky: „Zaprvé komunistický režim, který nás od čtvrté třídy nutil učit se nesmyslnou ruštinu. A pak i historie starší, kdy z logiky věci byla i českým intelektuálům bližší němčina či francouzština. Můj děda uměl německy a z klasického gymnázia měl základy latiny, a když jsem mu řekl, že se na základní škole budu učit kromě němčiny také anglicky, bylo to zcela mimo jeho chápání. ‚Naprostá hloupost,‘ zavrtěl hlavou a odmítl se o tom dál bavit.“ Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 17683 lidí

Dodává, že v roce 1989 se pak z angličtiny stal symbol prestiže, znak úspěchu a vzdělanosti, protože kdo uměl anglicky dobře, buď studoval anglistiku nebo měl zkušenosti ze zahraničí. Což vyústilo v přeceňování významu tohoto jazyka, píše Čermák. „Když někdo ukázal, že neumí ‚pípnout‘ anglicky, hleděli jsme automaticky s despektem i na jeho další kvality, byť nezpochybnitelné. Jinými slovy, začali jsme angličtině dávat větší důležitost, než znalost cizího jazyka má.“

„Smějeme se angličtině Dominika Haška, jako by bylo důležitější, že se nenaučil v Buffalu bezchybný přízvuk, než to, že se stal jedním z nejúspěšnějších brankářů v historii NHL. Když měl loni v Karlových Varech premiéru nový dokument o Miloši Formanovi se spoustou ukázek rozhovorů v angličtině, měla spousta lidí potřebu zmínit, že byli překvapeni tím, že jeho angličtina není bezchybná. Miloše Formana!“ kritizuje Čermák a dodává, že Alena Schillerová sice není Dominikem Haškem či Milošem Formanem české politiky, ale neznalost angličtiny mu na ní vadí nejméně. A má naději, že s příchodem nové generace tento problém vymizí.

Fotogalerie: - Tvrdá rána ekonomice

Čermákova článku si všiml Dominik Hašek, kterému zřejmě nebylo známo, že je svou angličtinou proslulý. „Tak jsem se právě níže dozvěděl, že se český národ směje mému AJ. Já jsem měl ale jediný ve třídě ze zpěvu 2. Zajímalo by mě, co měla z hudebky naše ministrině of money Alena Schillerová. Nestyďte se! Řekněte pravdu!“ bavil se.

Tak jsem se právě níže dozvěděl, že se český národ směje mému AJ?? Já jsem měl ale jediný ve třídě ze zpěvu 2?? Zajímalo by mě, co měla z hudebky naše ministrině of money @alenaschillerov Nestyďte se! Řekněte pravdu!?? https://t.co/6LM21NI0tY — Dominik Hasek (@hasek_dominik) May 15, 2020

V komentářích mu ovšem lidé vyčetli nikoliv to, jak mluví anglicky, ale že neumí správně česky napsat slovo „ministryně“. „Zajímalo by mě, co jste měl z českého jazyka, ne z hudebky, kašpare,“ ozval se např. Lubík Vlasák a i další komentující se přidal, že z češtiny měl Hašek asi za 5. „Naše ministryně možná špatně mluví anglicky, ale 100% umí česky. H, CH, K, R, D, T, N, je učivo prvního stupně. Blbe!“ počastoval Dominika Haška jiný komentátor.

Píše se ministryně. Pardon Dominiku. — Radek Michalec (@MichalecRadek) May 15, 2020

A co jsi měl z češtiny gumo? "Ministryně"!!!



????‍+? — 22 (@Charlie_Box) May 15, 2020

Zajímalo by mě, co jste měl z českého jazyka, ne z hudebky, kašpare. — Lubík Vlasák (@Lubik_Vlasak) May 16, 2020

Co jste měl ze zpěvu netuším, ale z češtiny jste měl asi pětku "ministrině" ?? — Michal Polách (@MichalOE) May 16, 2020

Naše ministryně možná špatně mluví anglicky, ale 100% umí česky.

H, CH, K, R, D, T, N, je učivo prvního stupně. Blbe! — Darrieen Herman (@DarrieenH) May 16, 2020

Tomáš Baťa mínil, že kopání do ministryně za její angličtinu je nedůstojné pro ohlášeného prezidentského kandidáta.

Dodejme, že Alena Schillerová tuto hrubku z nepochopitelných důvodů přitahuje. Když se vysílal první díl Show Jiřího Ovčáčka na TV Barrandov, titulky právě ji označily za „ministrini“ financí.

Psali jsme: Ovčáček a „ministrině“ Schillerová: Vypadly podrobnosti o Babišovi a nadávání

Psali jsme: Rusko z Krymu! Dominik Hašek „dohrává“ kauzu Koněv. A Jiří Drahoš chce víc Dominik Hašek „flákl“ kancléře Mynáře: Bezpáteřní plaz! Teď chce peníze? V nouzovém stavu? Zeman nese morální odpovědnost za vraždu Kuciaka, řekl možný budoucí prezident Hašek. Došlo i na Kalouska a Čaputovou, pikantní přiznání Vystudovaný dějepisář Dominik Hašek jenom koukal. Tohle se o konci války neučil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.