„Babiš nebyl agent StB.“ Rána ze Slovenska. Odpůrci bez sebe: Hnus. Nehoráznost

„Nikdy jsem nepochyboval, že ten spor vyhraju, proto jsem řekl, že se budu soudit klidně do konce života. Nikdy jsem s StB nespolupracoval, neexistuje ani nemůže existovat jediný důkaz, který by dokazoval něco jiného, a proto jsem i čtyřikrát vyhrál soud. Jsem rád, že je to definitivní, dvanáct let mě to zásadně poškozovalo, zneužívali to mí političtí soupeři a uráželi mě. Omluvu neočekávám, na to nebudou mít odvahu,“ uvedl Babiš podle informací serveru iDnes.cz.

Slovenské ministerstvo vnitra uzavřelo v dlouholetém sporu smír, protože na základě právních analýz prý hrozilo, že Babiš soud vyhraje, a mohl by tak dodatečně uplatňovat vysoké finanční nároky na náhradu škody.

„Toto riziko bylo v kontextu efektivního hospodaření s veřejnými financemi neakceptovatelné. Postup je plně v souladu s naší snahou chránit finanční zájmy Slovenska a zabránit zbytečnému plýtvání veřejnými financemi,“ napsalo ministerstvo vnitra. Babiš se v rámci dohody zavázal, že nebude uplatňovat žádné nároky na náhradu škody a stáhne své stížnosti podané u Evropského soudu pro lidská práva.

„Sice to trvalo dvanáct let, ale nakonec pravda a spravedlnost zvítězila,“ komentoval Babiš smír na síti X.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) je rozhodnutí slovenského ministerstva vnitra nehorázné. „Neuvěřitelná nehoráznost! Jak se něco takového může stát v demokratickém státě, který má za sebou takovou bolestnou (komunistickou) minulost. Co Babiš Eštokovi slíbil?! Jednou agent, vždycky agent! Mohou to lakovat, jak chtějí, ale to je tak všechno. Hnus!“ má jasno Zdechovský.

„Pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít...,“ komentoval ironicky hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Miroslav Kalousek ironicky dodal, že teď ještě Slovensko může uznat, že Vladimir Putin nebyl nikdy v KGB. „Teď už jen zbývá, aby Slovensko uznalo, že Vladimir Putin nikdy nebyl důstojníkem KGB a Václav Havel byl hlavním normalizátorem komunistického Československa,“ glosoval Kalousek.

A podobně to vidí i europoslankyně za STAN Danuše Nerudová. „Nebude to dlouho trvat a pan Babiš nám bude tvrdit, že byl disident a bojoval za demokracii. Jeho stejně smýšlející slovenští přátelé to rádi za pár eur potvrdí,“ uvedla Nerudová.

