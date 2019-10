,,Blbečkové..." Kellner kupuje Novu: Překvapivá slova. Z povolaných úst

„Z toho, že Kellner převzal Novu, mám radost. Protože ji taky mohl převzít někdo jinej, podstatně horší. A ohledně Home Credit jsem svůj názor nezměnil – mě fascinuje, kolik lidí rezignovalo na princip svobody myšlení. Když si někdo půjčuje peníze a nemá na to, aby je vrátil, je to jeho problém. Vnímat lidi jako nesvéprávný blbečky, kteří nevědí, co činí, odmítám. Takový myšlení je cesta do pekel. Každej víme, co děláme, a každej neseme za svý rozhodnutí zodpovědnost,“ poznamenal marketingový expert Jakub Horák a rýpl si tak do nebankovní společnosti Home Credit.

„PPF si v TV Nova kupuje příliš vzácný majetek, než aby jej hned začala ničit ovlivňováním. Otázkou ale je, co vše bude chtít telekomunikační pionýr propojovat. A zejména pak to, co už by mu regulátor dovolit neměl,“ okomentoval pak obchod komentátor David Klimeš pro server Aktuálně.cz.

„Chce Kellner, kterému patří slušná porce drátů, optických kabelů a nejrůznější telefonie ve střední a východní Evropě, spojit toto impérium s mediálním obsahem a vynalézt nové moderní masové médium pro 21. století? Nebo si podnikatel, který od koupě O2 podniká v čím dál regulovanějším byznysu, jenž si žádá podporu politiků, chce koupit především vliv a mediální moc?“ ptá se následně Klimeš na odpověď na hádanku, na niž stále není jasná odpověď. Podle slov nejbohatšího Čecha, chce využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí.

„Sama PPF upozorňuje, že tak citlivý obchod budou Evropská komise i zdejší úřady prověřovat několik měsíců. Bohužel, místo debaty o tom, co ještě jedna skupina může – minimálně v Česku – se diskuse od počátku soustředí jen a pouze na Kellnerovy postranní úmysly,“ dodal Klimeš s tím, že se však domnívá, že je nepravděpodobné, aby Kellner totálně překopal programové schéma poté, co mu nákup schválí regulátor. „Takže, ač se snaží usilovně ohnout českou politiku k podpoře svého složitého byznysu v Číně, můžeme si tipnout, že Nova i nadále bude reprízovat Velké nesnáze v Malé Číně. Ač podporovatel Václava Klause sdílí odpor ke všemu levicovému, asi uvidíme zase někdy na obrazovce Snowboarďáky. A okolí Hradu si nemusí vykládat nijak fatálně Všechny prezidentovy muže, stejně tak zbytek českých miliardářů Sbal prachy a vypadni. Mocenská přidaná hodnota Novy se pravděpodobně zatím nejvíce projeví v zákulisí při jednání s politiky. Jinak ale Kellner bude chtít patrně především rychle dokázat, že umí uspět v novém byznysu a otočit peníze,“ uzavřel Klimeš.

