„Bodnutí do zad. My Zelenského nezradíme.“ Z Evropy zní slova podpory Ukrajině

V Oválné pracovně Bílého domu došlo ke střetu, jaký svět dlouho neviděl. Prezident USA Donald Trump a jeho viceprezident J. D. Vance na straně jedné – a prezident Ruskem decimované Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj na straně druhé. Významně na sebe zesilovali hlas, Trump Zelenskému vyčetl, že hazarduje s miliony životů a s vypuknutím třetí světové války. Zelenskyj kontroval, že jednou možná Američané poznají víc, než by jim bylo milé, co je Putin zač. Poté Zelenskyj z Bílého domu odjel. Bez podpisu dohody o vzácných surovinách.

Jenže tím to neskončilo.

Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 58% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 40% hlasovalo: 10897 lidí konzervativní televizi Fox News se hlavní politický moderátor Fox News Bret Baier Zelenského zeptal, zda je podle jeho názoru možné dál pěstovat vztahy USA a Ukrajiny, když v Bílém domě došlo k tak velké roztržce.

„Ano, samozřejmě, protože jde o vztahy více než dvou prezidentů. Jsou to historické vztahy, silné vztahy mezi našimi lidmi, a proto jsem vždy začal... děkovat vašim lidem za náš lid,“ řekl Zelenskyj. Posléze dal najevo, že si není jist, že by teď v Bílém domě udělal něco špatného. „Chci být jen upřímný a chci jen, aby naši partneři situaci správně pochopili, a já chci všechno správně pochopit. Jde o to, abychom neztratili přátelství,“ řekl později Zelenskyj.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro CNN řekl, že Volodymyr Zelenskyj by se měl omluvit poté, co se jeho setkání s prezidentem Donaldem Trumpem v Oválné pracovně zvrhlo v to, co Rubio popsal jako „fiasko“, a zároveň zpochybnil, zda ukrajinský vůdce skutečně chce mír ve válce s Ruskem. Rubio upozornil, že prezident Donald Trump byl celý život obchodníkem a jako obchodník ví, že je třeba lidi dostat k jednacímu stolu. A když se vyjadřujete příliš ostře, tak druhou stranu k jednacímu stolu nedostanete. „A tak začnete vnímat, že Zelenskij možná mírovou dohodu nechce. Říká, že chce, ale možná nechce,“ dodal Rubio.

Kanadský premiér Justin Trudeau po roztržce Zelenského s Trumpem jednoznačně podpořil Zelenského. „Rusko nezákonně a neoprávněně napadlo Ukrajinu. Ukrajinci již tři roky bojují s odvahou a odolností. Jejich boj za demokracii, svobodu a suverenitu je bojem, na kterém nám všem záleží. Kanada bude i nadále stát po boku Ukrajiny a Ukrajinců při dosahování spravedlivého a trvalého míru,“ prohlásil Trudeau podle agentury Reuters.

Italská premiérka Georgia Meloniová vyzvala k co nejrychlejšímu jednání mezi EU a USA.

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14189 lidí

Australský premiér Anthony Albanese se jednoznačně postavil za Ukrajinu. „Budeme i nadále stát za Ukrajinou tak dlouho, jak to bude potřeba, protože toto je boj demokratického národa proti autoritářskému režimu vedenému Vladimirem Putinem, který má jasně imperialistické plány nejen na Ukrajině, ale v celém regionu,“ řekl Albanese.

Ze Španělska, ale také od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen a od českého prezidenta Petra Pavla také zaznělo, že jednoznačně stojí za Ukrajinou.

Johann Wadephul, poslanec CDU, která vyhrála předčasné volby, slíbil, že vláda Německa na rozdíl od Bílého domu Ukrajincům nevrazí kudlu do zad. „Scény z Bílého domu jsou šokující. Jak můžete takhle bodnout do zad prezidenta napadené země? Svobodná Evropa Ukrajinu nezradí!“

Přímo z Kyjeva se ozval reportér BBC James Waterhouse, který po slovním výbuchu v Bílém domě popsal nálady v hlavním městě napadené země. „Tady v Kyjevě jsou lidé, se kterými jsme mluvili, ve skutečnosti docela hrdí na to, jak se Volodomyr Zelenskyj postavil téměř koordinovanému křiklavému útoku amerického prezidenta a viceprezidenta,“ sdělil reportér. Ukrajinci jsou si podle něj dobře vědomi jedné věci. „Šlo o snahu (Zelenského) zapojit Donalda Trumpa, aby se pokusil přimět ho k hlubší spolupráci s Ukrajinou, která se může rovnat tomu, čemu se říká bezpečnostní záruky – vojenské sliby, které podpoří jakékoli budoucí příměří. Protože zde v zásadě panuje přesvědčení, že bez podpory od USA jako záchranné sítě by jakékoli příměří sotva stálo za papír, na kterém by bylo napsáno,“ zmínil reportér BBC.

